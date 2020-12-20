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南投社大組「走讀國姓社」 記錄文史生態助觀光
南投縣社區大學國姓分校近年透過戶外課程探查了解國姓鄉，除投入鄉內樹木資源調查，甚至自辦「國姓十大景點」票選，近期更成立「走讀國姓社」，成為該分校首個自主性學員社團，以持續蒐羅文史生態資料，保存並帶動地方觀光發展。
南投縣社區大學國姓分校指出，該分校成立約20年，當時就開辦認識地方的「采風課程」，當時的學員在課程結束後，基於對家鄉的關愛，雖成立「國姓鄉文史采風協會」，但該協會為人民團體，而非社團，因此校內尚無學員社團。
而國姓分校近年在地方文史工者潘樵開課，透過室內外教學及探勘帶學員認識家鄉，不僅自辦「國姓十大景點」票選，並將結果供給公部門參考規畫地方遊程，更透過走讀模式進行鄉內樹木、古橋、瀑布等文史及生態資源調查。
潘樵說，透過室內、戶外相互搭配的走讀課程，豐富上課內容，學生數變多，學員更將走讀調查結果回饋社區或公部門，近期更著手在社大組織下成立「走讀國姓社」，成為國姓分校第一個自主性的學員社團，盼擴大走讀及回饋社區工作。
而走讀國姓社首任社長由國小退休教師林秀鳳擔任，另設有副社長、公關長、財務長及攝影長等幹部，除以國姓分校學員為班底，也有對文史生態有興趣的社大學員，未來將透過走讀深入了解國姓並紀錄提供相關資料，為觀光、產業盡心力。
南投縣社區大學國姓分校表示，國姓鄉雖是客家偏鄉，但居民對地方的關愛及凝聚力充足，因此不論是從該分校衍生出來的協會或社團組織都展現強烈的愛鄉之情，也成地方社大結合社區回饋工作上的成功案例及典範。
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