南投社大組「走讀國姓社」 記錄文史生態助觀光

南投縣社區大學國姓分校近年透過戶外課程探查了解國姓鄉，除投入鄉內樹木資源調查，甚至自辦「國姓十大景點」票選，近期更成立「走讀國姓社」，成為該分校首個自主性學員社團，以持續蒐羅文史生態資料，保存並帶動地方觀光發展。

南投縣社區大學國姓分校指出，該分校成立約20年，當時就開辦認識地方的「采風課程」，當時的學員在課程結束後，基於對家鄉的關愛，雖成立「國姓鄉文史采風協會」，但該協會為人民團體，而非社團，因此校內尚無學員社團。

而國姓分校近年在地方文史工者潘樵開課，透過室內外教學及探勘帶學員認識家鄉，不僅自辦「國姓十大景點」票選，並將結果供給公部門參考規畫地方遊程，更透過走讀模式進行鄉內樹木、古橋、瀑布等文史及生態資源調查。

潘樵說，透過室內、戶外相互搭配的走讀課程，豐富上課內容，學生數變多，學員更將走讀調查結果回饋社區或公部門，近期更著手在社大組織下成立「走讀國姓社」，成為國姓分校第一個自主性的學員社團，盼擴大走讀及回饋社區工作。

而走讀國姓社首任社長由國小退休教師林秀鳳擔任，另設有副社長、公關長、財務長及攝影長等幹部，除以國姓分校學員為班底，也有對文史生態有興趣的社大學員，未來將透過走讀深入了解國姓並紀錄提供相關資料，為觀光、產業盡心力。