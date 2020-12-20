360年茄苳公老樹病重 契子契孫為老樹祈福搶救

彰化縣埔心鄉太平村茄苳公老樹被列為彰化縣珍貴樹木，樹齡有360年，在地許多民眾從小被茄苳公做「契子契孫」，但今年中秋埔心鄉長張乘瑜發現茄苳公好像生病了，通報彰化縣政府啟動護樹行動，原來老茄苳得了梢枯病，經過護樹團隊搶救後，祈求老樹能漸漸恢復元氣，救回老樹。

「真的很怕會救不回老樹」，張乘瑜說，今年中秋他到太平村茄苳公老樹那裡拜拜，要祈求鄉政順利、為鄉民祈福時，鄉民說，茄冬樹好像怪怪的，仔細一看，茄苳樹葉子黃了很多，似乎沒有以往綠意盎然。

埔心鄉公立即通報彰化縣政府農業處，並請來農委會林業試驗所森林保護組傅春旭博士為老樹診治，張乘瑜說，樹醫團隊替老樹進行「外科手術」，發現老樹幾乎腐朽了一大半「樹皮都被吃掉了」，趕緊為老樹進行清創與傷口消毒。

傅春旭表示，茄苳樹是罹患梢枯病，病菌會由上往下蔓延，由於第一時間沒有處理病茵感染的小樹枝，現在已由樹冠一直蔓延到樹基，護樹團隊已進行過數次大樹枝的修剪，阻斷病菌繼續蔓延，並已下藥劑治療，但老樹病得很重，還得再觀察治療效果。