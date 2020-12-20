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蕭靜騰Hebe跨年倒數 中市府接力8小時免費7路接駁

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市跨年演唱會，台中市中央公園與大里仁化公園交通接駁資訊看這裡。圖／新聞局提供
台中市跨年演唱會，台中市中央公園與大里仁化公園交通接駁資訊看這裡。圖／新聞局提供

台中市政府舉辦「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」12月31日晚上7點在水湳中央公園、大里仁化公園同步開唱。水湳中央公園主場規劃4條免費接駁路線及5處汽機車停車場，大里仁化公園提供3條免費接駁路線，一同迎接2021金牛年。

交通局長葉昭甫表示，台中跨年晚會首度移師水湳中央公園，為方便民眾前往會場，市府規劃松竹車站線、市政府線、北水湳線及秋紅谷線共4條免費接駁路線，接駁地點有台鐵松竹站、台中文心市政大樓、水湳轉運中心及秋紅谷，去程發車時間31日傍晚5點半至深夜11點半；回程發車時間是10點到隔天凌晨1點半，班距約10至15分鐘，坐滿發車。

葉局長補充，搭乘台鐵前往中央公園跨年的民眾，可選擇在松竹站下車後步行到軍福十九路轉乘接駁車抵達；搭乘公車前往中央公園民眾則可至台灣大道公車廊道近市政北七路側的秋紅谷站，或靠近文心路側的市政府站搭接駁車。另公車方面，市區公車23、54、61、82、108、300、303、304、305、326、525及800等12條公車路線將配合延駛並增開夜間班次，讓民眾開心跨年。

開車或騎車民眾，水湳中央公園周邊共規劃4處汽車停車場及1處機車停車場，從國道、台74線及環中路自會場北側來的民眾，可將車輛停放在公138停車場或水湳轉運中心停車場，再轉乘北水湳線接駁車抵達會場；行駛市區道路從會場南側到訪民眾，可將車輛停放在創研22停車場及創研26停車場後再步行至會場；騎機車民眾，會場東北側規劃近4700個機車位供停放。

另一場大里仁化公園部分，葉昭甫指出，市府提供大里線、太平線及霧峰線等3條免費接駁，上車地點分別在大里運動公園、太平運動場及霧峰阿罩霧公園，發車時間從31日傍晚5點至隔天凌晨1點時，平均每15分鐘一班車，坐滿發車。

此外，大里仁化公園周邊提供4處機車停車空間，包括修平駕訓班、番仔寮夜市、群曜公司旁空地、振坤宮空地，共2200格機車車位；2處汽車停車空間，包括修平科技大學、慈德仁化路旁空地，共290格汽車車位。

交通局提醒，配合防疫，民眾搭乘接駁車時請全程佩戴口罩；另水湳中央公園於31日下午4點至隔天凌晨2點將進行周邊道路及交通管制，並嚴加取締違規停放車輛，請務必配合現場交管人員引導與指揮；為避免人潮壅塞，建議民眾搭乘大眾運輸後再轉乘免費接駁車到達活動會場。

台中市跨年演唱會，台中市中央公園與大里仁化公園交通接駁資訊看這裡。圖／新聞局提供
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