嘿喲嘿喲拔蘿蔔 原來拔蘿蔔有撇步也富人生哲理

「嘿喲！嘿喲！拔蘿蔔！」彰化縣花壇鄉公所與花壇鄉農會今天上午在灣雅社區，舉辦「新年好彩頭－親子共遊拔蘿蔔」活動，吸引數百親子參加，大家齊心協力，在田裡摸索，體驗拔蘿蔔的樂趣，個個滿袋而歸。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪說，秋冬季節是蘿蔔最好的生長期，古時候農村都會於二期水稻收割後種植蘿蔔，經過65天吸收日月精華，此時營養價值最高時，農民採收加鹽、重壓、曬乾醃製成菜埔，做為往後下飯的菜餚，但隨著工商的發達，及農村勞力的老化，這種文化與情景已悄悄的消失。

顧碧琪說，灣雅社區為延續此文化，在蘿蔔在採收期時，號召社區人員一起來拔蘿蔔，並以古法製成蘿蔔乾販售，做為社區活動基金，社區與農會發想藉由拔蘿蔔，讓都市人士體驗農村的熱情、田園之美及享受採收的樂趣，學習老祖宗的智慧，舉辦這場蘿蔔DIY等體驗活動。

醫師出身的鄉長顧勝敏也說，花壇各社區各有不同特色，灣雅社區舉辦這場拔蘿蔔活動，很有意義，尤其灣雅社區出產的蘿蔔不噴農藥，而富含高纖維，又讓長者勞動生產，可以防老，有助身體健康， 盈餘又可以做為社區基金，而且親子參與之下，更可以增進情感，進而促進食農教育，一舉數得，往會類似活動會多多推廣。

鄉農會指出，灣雅社區蘿蔔種植模式，採用撤播時與冬季綠肥苕子混合種植模式，所以蘿蔔田都是綠肥看不到蘿蔔，要找到自己喜歡的蘿蔔，要費上一番功夫，可能從田頭走至田尾，可能找不到心中喜歡的那顆，好不容易找到喜歡的蘿蔔拔起，走著走著又看到更喜歡的那顆，就這樣喜新厭舊一顆一顆的拔起，在不知不覺中可能把整個袋子都裝滿了。