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葫蘆墩文化志工隊好威 226名夥伴齊力拿下文化局團隊獎
台中市葫蘆墩文化中心志工隊成立33年，今年獲得文化部團隊獎，成為少數3次獲全國獎的志工團隊，志工鄭芬宜更從3萬多名志工中脫穎而出，同時拿下衛福部三等獎章及文化部銅質獎，長期奉獻。副市長黃國榮表示，他曾任文化局長，志工投注心力，無私付出讓展演活動精彩呈現，難能可貴。
葫蘆墩文化中心226名志工，其中超過半數隊員服務年資超過10年，20年以上占15%，最資深志工余松根服務32年。志工隊以自立組織及自我成長的特性強項，讓隊員相互提升進步，並協同家人好友一起加入，包括多對夫妻檔及兩家三姐妹檔揪來當志工。
葫蘆墩志工隊向心力強，感情深厚彼此扶持，今年一名志工車禍重傷，隊長楊玉雪及副隊長吳典玲動員志工募款，一週募得30多萬元，協助醫療補助度過難關。
葫蘆墩文化中心今日20日舉辦志工授證典禮，226名志工參加，每年度志工團都會發揮巧思創意，以各式主題規劃一年一度的盛會，今年更榮獲最高榮譽的「文化部團隊獎」，會場打造「菁中獎」頒獎典禮，營造「菁英在台中」的氣勢。
臺中市副市長黃國榮到場頒獎致詞，表示因擔任文化局局長，深刻瞭解許多文化工作的推動，有賴於志工的協助才得以順利運作，志工無私奉獻時間，投注心力的付出非常難能可貴，衷心表達感謝。葫蘆墩文化中心志工隊以自主管理及優秀活動策劃能力、超強向心力榮獲最高榮譽的「文化部團隊獎」，真是實至名歸，深感欣喜榮耀。
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