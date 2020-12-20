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踢館江啟臣、盧秀燕選區？ 蔡其昌梨山過夜承諾定期來
立法院副院長蔡其昌昨天跨選區拜訪大梨山今天才下山，他表示，和平區公所、區代表羅進玉與農友陳情下，盼協助730林班道0～6K、環山部落護魚步道農路、中興路三段苗圃農路相關修復、擋土牆、排水設施改善，蔡其昌邀水保局、林務局會勘，爭取1700萬投入改善工程，盼給當地居民、農友與觀光客行的安全。
大梨山是國民黨主席、也是立委江啟臣的選區，蔡其昌與交通部長林佳龍都被點名挑戰下屆市長選舉，這趟梨山行在地方上頗受矚目。蔡其昌前往全台最高的媽祖廟環清宮參拜並與農友們座談，聽農友心聲，蔡其昌承諾定期來山上與大家座談，站在中央的角色為大家爭取福祉。
蔡其昌到和平區730林班道會勘，他強調和平區雖偏遠，但建設資源不該有所區別，尤其是當地居民、農民與觀光客行走的道路，應該一條一條改善，在地民眾反映下，邀請中央相關單位到梨山會勘，水保局、林務局現場允諾，投入1700萬改善基礎建設，要讓鄉親很有感！
和平警分局破獲300多公斤蜜蘋果及甜柿竊盜案，安農友的心，慰勞偏鄉員警同仁，蔡其昌也特別前往德基派出所、環山派出所、勝光派出所，頒發加菜金鼓勵。
和平區代表羅進玉肯定蔡其昌長途跋涉為鄉親與農友發聲，羅進玉表示，和平區的資源比較不足，需要蔡副院長在中央為幫忙協助，以改善許多山區的基礎建設，期待蔡副院長時常來山城聽取鄉親的心聲。
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