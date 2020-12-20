南投梅花預計元月綻放 騎Bike仁愛賞梅大啖三酸

賞梅季將至，南投縣梅花預計明年元月起陸續綻放，仁愛鄉將推出｢梅好、親琴蒔光季迎新互助梅花行旅」活動，原民局則將青梅、檸檬、楊梅結合賞梅元素，率先開辦「三酸料理交流賽」，後續搭配賞梅遊程推風味餐，振興地方觀光經濟。

縣府原民局指出，仁愛鄉是賞梅勝地，其中互助、新生村種植青梅面積約50公頃，是重要產區，多集中清流、中原和眉原等3部落，但除青梅外，近年也推廣無籽檸檬、楊梅種植，兩者栽種面積已各有30多頃及5公頃，漸成農產業主力。

原民局也因此配合「原住民族產業創新價值計畫－扶植產業聚落」推動計畫，從3年前扶植互新聚落「三酸產業」，除專業農事生產和農務軟硬體建置，力推部落文化觀光，推出採果、賞梅、原民文化等體驗遊程，並著眼開發三酸料理風味餐。

而因應仁愛鄉公所將從明年元月起開辦的「2021梅好、親琴蒔光季迎新互助梅花行旅」活動，原民先行開辦「三酸入菜創意料理交流賽」，參賽者得依「三酸」青梅、檸檬、楊梅為食材，並依其特性融入原民料理研發菜色。

原民局表示，三酸料理賽開發的菜色未來將能應用在互新聚落風味餐，供賞梅民眾和遊客消費品嘗，也持續輔導當地產地產品自給自足加工，改變原住民傳統農業經營模式，以科技的力量讓傳統農作模式，為三酸農產增值，振興聚落經濟。