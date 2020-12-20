隨袋比水費徵收省錢70% 中市環局：解決廚餘就實施
台中市石岡區早在2000年就實施垃圾費隨袋徵收至今，垃圾量減少近6成。中市環保團體指出，中市面臨垃圾危機，要求市府趕快全面辦理隨袋徵收。環保局長陳宏益表示，關鍵在於廚餘處理，外埔綠能園區全運轉，即可著手。
台中市有3座垃圾焚化爐，南屯文山垃圾焚化爐面臨汰舊換新，后里及烏日廠也開始輪修保養，不少議員指出，民間處理業調漲，甚至棄單不收，台中市垃圾面臨危機。
環保團體指出，新北、台北的垃圾費隨袋徵收政策實證效果顯著，台中市至今還未實施，環團希望台中市早日實施，不要再拖了。
環保局長陳宏益表示，隨袋徵收的關鍵在於廚餘，如果沒有廚餘就比較不會發臭，可以多放些時間。他指出，台中市外埔綠能園區已開始處理廚餘，但尚無法全量運作。他指出，台中市一定會做隨袋徵收。
陳宏益說，隨袋徵收不但垃圾可減量五成，且民眾的水費會比目前隨自來水費徵收減約六到七成，對全民有利。
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