快訊

重訓增肌75歲前都有機會！看影片自學？專家提醒一事

台北馬／曹純玉跑破全國紀錄 續拚東奧門檻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市推產銷履歷和農藥殘檢快篩雙把關 確保食品安全

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
為保障食品安全，台中市推產銷履歷、農藥殘檢快篩雙把關。圖／台中市農業局提供
為保障食品安全，台中市推產銷履歷、農藥殘檢快篩雙把關。圖／台中市農業局提供

台中市政府農業局為保障消費者健康，持續推廣農產品產銷履歷，今年12月再推出農藥殘留質譜快篩技術，在台中果菜批發市場設置農藥殘留質譜快篩儀器，預計明年正式上路，未來也規劃將東勢果菜市場、豐原果菜市場的蔬果送至台中果菜批發市場進行快篩，把關食品安全。

農業局長蔡精強上周先率隊到台中果菜批發市場，查驗新設完成的農藥殘留質譜快篩儀器，現場並頒獎鼓勵10名「產銷履歷推廣計劃」績優承銷人，頒發5000元至1萬5000元不等的獎金。

農業局表示，農藥殘留質譜快篩技術由行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所研發，是目前國際間最快速的農藥殘留質譜檢驗技術，應用於田間作物採收前及大型果菜批發市場拍賣前檢驗，檢驗不合格產品除現場銷毀外，還會追溯產品源頭停止供應，先檢後售、有效攔截違規產品，也提升農藥殘留檢驗時效性與精準度。

農業局指出，質譜快篩從今年12月起上線運作測試3個月、試辦6個月，測試、試辦完成後預計明年正式上路，未來也規劃將東勢果菜市場、豐原果菜市場的蔬果送至台中果菜批發市場進行快篩，全面守護市民健康與安全。

為保障食品安全，台中市推產銷履歷、農藥殘檢快篩雙把關。圖／台中市農業局提供
為保障食品安全，台中市推產銷履歷、農藥殘檢快篩雙把關。圖／台中市農業局提供
為保障食品安全，台中市推產銷履歷、農藥殘檢快篩雙把關。圖／台中市農業局提供
為保障食品安全，台中市推產銷履歷、農藥殘檢快篩雙把關。圖／台中市農業局提供

延伸閱讀

疑路況不熟 中市白色賓士雙門跑車半夜自撞分隔島

南投縣衛生局抽驗20項食品均合格 呼籲注意農藥殘留

全國最美的市場！台南新化果菜市場明年可啓用

員林果菜市場停車問題待解 改建規劃案上網招標

相關新聞

隨袋比水費徵收省錢70% 中市環局：解決廚餘就實施

台中市石岡區早在2000年就實施垃圾費隨袋徵收至今，垃圾量減少近6成。中市環保團體指出，中市面臨垃圾危機，要求市府趕快全...

中市推產銷履歷和農藥殘檢快篩雙把關 確保食品安全

台中市政府農業局為保障消費者健康，持續推廣農產品產銷履歷，今年12月再推出農藥殘留質譜快篩技術，在台中果菜批發市場設置農...

foodpanda外送員這個背章是榮譽象徵 他一連拿8個

外送服務使用人數多，客戶和業者與外送員間的互動很重要，foodpanda洪姓外送員衣服手臂位置掛上8個「優質外送夥伴」背...

水岸花都亮起來 豐原聖誕樹主燈明晚點燈搶先看

台中市豐原區的水岸花都亮起來聖誕樹點燈活動，明晚將在豐原國小前舉辦，今年由在地人和社團自籌經費立起聖誕樹，昨晚試點燈，已...

任賢齊十480秒煙火 引爆彰化縣立體育場萬人吶喊

由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由出身彰化的亞洲天王任賢齊等藝人...

肉圓、肉乾、高麗菜飯 北斗必嘗

遊北斗古街的必嘗三大美食，就是肉圓、肉乾、高麗菜飯；到田尾拈花惹草，融入景色的庭園式西餐或充滿鄉村風情的古早味餐點也很接...

周休玩樂趣／吃在北斗 遊在田尾 各有特色

彰化縣北斗鎮美食多，相鄰的田尾鄉以盛產花卉遠近馳名，向來有「吃在北斗、遊在田尾」之稱，凸顯兩地的旅遊特色。

台中市立圖書館「生活好書福」 石岡館熱氣球來上菜

台中市立圖書館「生活好書福」系列活動，19日在石岡分館戶外河邊春夢區舉辦「好客石光 熱氣球來上菜」活動，邀請客庄藝術家、...

風雲社團／寶島騎跡 單車運動不忘公益

台中退休警官黃清亮7年前發起成立寶島騎跡自行車協會，找同好一起單車旅遊，希望運動健身也能不忘公益，每年都協助帶弱勢家庭孩...

大坑步道跨越設施 完成安檢

台中市府歷時9個月，完成大坑登山步道共23座的跨越設施安全檢測，包含鋼構橋梁、混凝土板橋梁、木作跨越橋、繩索橋、吊橋等，...

溪湖興建公車轉運站 站址選定

溪湖鎮是彰化縣第5大鎮，位在全縣地理中心，公車轉運站老舊又狹窄，縣政府選定西環路停車場興建現代化溪湖轉運站，預定明年初辦...

台中iBike 2.0 首波新設33站

台中市政府啟動微笑單車iBike倍增計畫，目標3年內增設1000站2.0系統租賃站，首波在中捷綠線的北屯總站等9座車站出...

熱門新聞

彰化縣地理中心 溪湖公車轉運站規畫出爐

蘇貞昌宣布支持嘉義縣設科學園區：打造西部產業一條龍

10天就要5萬的頂級月子中心 首日月子餐湯裡竟有S鐵勾

「真的有像在歐洲！」 奇美博物館今明兩晚濃濃歐美風

阿妹台東跨年演唱會 首批舞台器材曝光！

南投縣長選戰 綠超前部署 藍批：蔡英文只關心選舉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。