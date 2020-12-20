中市推產銷履歷和農藥殘檢快篩雙把關 確保食品安全

台中市政府農業局為保障消費者健康，持續推廣農產品產銷履歷，今年12月再推出農藥殘留質譜快篩技術，在台中果菜批發市場設置農藥殘留質譜快篩儀器，預計明年正式上路，未來也規劃將東勢果菜市場、豐原果菜市場的蔬果送至台中果菜批發市場進行快篩，把關食品安全。

農業局長蔡精強上周先率隊到台中果菜批發市場，查驗新設完成的農藥殘留質譜快篩儀器，現場並頒獎鼓勵10名「產銷履歷推廣計劃」績優承銷人，頒發5000元至1萬5000元不等的獎金。

農業局表示，農藥殘留質譜快篩技術由行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所研發，是目前國際間最快速的農藥殘留質譜檢驗技術，應用於田間作物採收前及大型果菜批發市場拍賣前檢驗，檢驗不合格產品除現場銷毀外，還會追溯產品源頭停止供應，先檢後售、有效攔截違規產品，也提升農藥殘留檢驗時效性與精準度。