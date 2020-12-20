水岸花都亮起來 豐原聖誕樹主燈明晚點燈搶先看

台中市豐原區的水岸花都亮起來聖誕樹點燈活動，明晚將在豐原國小前舉辦，今年由在地人和社團自籌經費立起聖誕樹，昨晚試點燈，已吸引民眾拍照，主辦單位表示，明晚冬至的點燈，將讓民眾更驚喜。

明晚的點燈在豐原國小前舉辦，先由豐原國小國樂團演出，另有各校合唱團演唱，晚上8時正式點燈，主燈和水岸花都沿岸護欄和樹叢間將亮起各式燈飾。

台中市府今年在柳川和綠川佈置聖誕活動，台中市議員陳清龍不滿市府漠視豐原，最後由台中市繁榮葫蘆墩促進會理監事和顧問、會員捐款，將在豐原國小前的水岸花都設聖誕樹和佈置燈飾，陳清龍表示，豐原國小前的聖誕樹將在本月21日，即冬至晚上點燈，讓豐原人也能就近欣賞聖誕樹，感受聖誕節歡樂氣氛 。

台中市議員陳清龍日前在市議會說，中市水利局眼裡只有柳川和綠川，今年聖誕節活動全部投入在台中市柳川和綠川，豐原水岸花都葫蘆墩圳掀蓋今年是第3年，首次沒有市府設的聖誕樹，台中市繁榮葫蘆墩促進會獲知後，由理監事和顧問與會員自行捐款，沒對外募款，將在豐原國小前水岸花都設聖誕樹，並佈置燈牆。