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任賢齊十480秒煙火 引爆彰化縣立體育場萬人吶喊

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由出身彰化的亞洲天王任賢齊等藝人連續3小時表演，任賢齊還與台下觀眾互動。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由出身彰化的亞洲天王任賢齊等藝人連續3小時表演，任賢齊還與台下觀眾互動。照片／彰化縣政府提供

由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由出身彰化的亞洲天王任賢齊等藝人連續3小時表演，加上480秒燦爛煙火施放，引來台下上萬人不寒風，儘情吶喊，縣長王惠美說，期待藉此揮別過去籠罩著疫情不平安的一年，迎向新的一年，大家攜手共創未來。

晚會在「台灣飛鴻館龍獅團」的戰鼓及舞獅表演拉開序幕，由也是彰化出身的馬國畢、小甜甜、米可白擔任主持群，節目內容包含有讓民眾嗨翻天的跨界搖滾「神棍樂團」、非常受到年輕人喜愛的文青歌手小球莊鵑瑛、晨悠、新台語百萬王子許富凱、風格獨特的創作歌手陳零九，與擔任壓軸的亞洲天王任賢齊，尤其任賢齊更是特地回國完成隔離回彰化家鄉開唱，在展現了對家鄉彰化的熱愛。

縣長王惠美也到場聆賞表演，她說，2020年是個非常不安的一年，感謝防疫英雄站在最前線守護大家，因為他們的用心防疫讓我們很安全，也謝謝縣民對於縣政的配合；王惠美說，「彰化很有料，過去都太低調」，今年活動與過去不一樣的地方，就是用彰化的人強勢回歸，揮別2020，即將邁入2021，期許未來的一年鄉親能更加發光發熱，經濟起飛，大家生活更加富裕平安快樂。

昨晚這場演唱會是彰化近年來少見的大型晚會，加上長達480秒的煙火助興，更讓台上觀眾嗨得不停，王惠美說，明年將會持續舉辦，不會讓大家失望。

王惠美也不忘向上萬名觀眾行銷彰化，強調彰化八卦山大佛風景區月影燈季從18日起點燈，將一直亮到110年3月1日，而在農曆大年初一開始在南彰化溪州公園有「花在彰化」系列活動，另外，12月27日在縣府廣場也有「愛在彰化 聖誕歡樂嘉年華園遊會」，歡迎大家一起共襄盛舉。

由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，還供觀眾滾動彩球，象徵滾動幸福。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，還供觀眾滾動彩球，象徵滾動幸福。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由出身彰化的亞洲天王任賢齊等藝人連續3小時表演，藝人小球與台下觀眾互動。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由出身彰化的亞洲天王任賢齊等藝人連續3小時表演，藝人小球與台下觀眾互動。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由出身彰化的亞洲天王任賢齊等藝人連續3小時表演，任賢齊還與台下觀眾互動。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由出身彰化的亞洲天王任賢齊等藝人連續3小時表演，任賢齊還與台下觀眾互動。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由出身彰化的亞洲天王任賢齊等藝人連續3小時表演，加上480秒燦爛煙火施放，引來台下上萬人不寒風，儘情吶喊。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由出身彰化的亞洲天王任賢齊等藝人連續3小時表演，加上480秒燦爛煙火施放，引來台下上萬人不寒風，儘情吶喊。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由出身彰化的亞洲天王任賢齊等藝人連續3小時表演，加上480秒燦爛煙火施放，引來台下上萬人不寒風，儘情吶喊。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由出身彰化的亞洲天王任賢齊等藝人連續3小時表演，加上480秒燦爛煙火施放，引來台下上萬人不寒風，儘情吶喊。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由出身彰化的亞洲天王任賢齊等藝人連續3小時表演，加上480秒燦爛煙火施放，引來台下上萬人不寒風，儘情吶喊。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由出身彰化的亞洲天王任賢齊等藝人連續3小時表演，加上480秒燦爛煙火施放，引來台下上萬人不寒風，儘情吶喊。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，吸引上萬人不寒風，儘情吶喊。圖／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，吸引上萬人不寒風，儘情吶喊。圖／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由出身彰化的亞洲天王任賢齊等藝人連續3小時表演，加上480秒燦爛煙火施放，引來台下上萬人不寒風，儘情吶喊。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由出身彰化的亞洲天王任賢齊等藝人連續3小時表演，加上480秒燦爛煙火施放，引來台下上萬人不寒風，儘情吶喊。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由縣長王惠美（右）與任賢齊共同引領大家印接新的一年。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，由縣長王惠美（右）與任賢齊共同引領大家印接新的一年。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，藝人陳零九動人演唱獲得台下熱情回應。照片／彰化縣政府提供
由彰化縣政府舉辦的「彰化之光強勢回歸演唱會」，昨晚日(六)晚間7點在彰化縣立體育場引爆，藝人陳零九動人演唱獲得台下熱情回應。照片／彰化縣政府提供

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