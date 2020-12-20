台中市立圖書館「生活好書福」 石岡館熱氣球來上菜

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市立圖書館「生活好書福」 ，石岡館有熱氣球來上菜。圖／石岡圖書館提供
台中市立圖書館「生活好書福」 ，石岡館有熱氣球來上菜。圖／石岡圖書館提供

台中市立圖書館「生活好書福」系列活動，19日在石岡分館戶外河邊春夢區舉辦「好客石光 熱氣球來上菜」活動，邀請客庄藝術家、在地特色店家，現場提供熱氣球的油畫作品、客家書法詩作展、客家繪本「小桃妹」彩繪創作及學童音樂表演等，更創意推出「客庄主廚上菜秀」結合在地特色美食與閱讀體驗，將濃濃的客家味，帶進閱讀的生活中。

台中市立圖書館「生活好書福」系列活動，12月推出「書福有藝思一館一展」，各圖書館精心策劃古禮抓周、古蹟走讀甚至陶藝創作等展出，獲得熱烈回響，石岡分館推出「好客石光 熱氣球來上菜」，邀請客庄藝術家何國欽老師、何卿爾老師及徐菊英老師的藝術創作分享外，也結合在地石岡客庄地方特色店家，包括石岡傳統美食小鋪、石山丘的三十光陰、Pure le café純X萃咖啡等來到圖書館上菜，主廚們也將美食及書本做結合，分享經營理念與推薦圖書，讓閱讀展現不同的創造力。

中市圖館長張曉玲表示，「閱讀可以是閱讀生活、閱讀藝術，甚至與美食的結合出閱讀書福好味道。」台中市立圖書館推出「書福有藝思」一館一展活動不僅於各地圖書館結合在地特色、文化、藝術甚至美食舉辦超過40個大小展覽，如結合「華山窯」的瑞井分館、與「氣球博物館」合作的神岡分館，及本次融合「客庄特色」的石岡分館，藉由觀賞深具地區特色的展覽，認識台中在地的歷史、人文甚至地方特色；展出日期即日起至12月31日止。

台中市立圖書館「生活好書福」 ，石岡館今天有熱氣球來上菜。圖／石岡圖書館提供
台中市立圖書館「生活好書福」 ，石岡館今天有熱氣球來上菜。圖／石岡圖書館提供

圖書館 熱氣球

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