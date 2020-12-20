台中市立圖書館「生活好書福」 石岡館熱氣球來上菜

台中市立圖書館「生活好書福」系列活動，19日在石岡分館戶外河邊春夢區舉辦「好客石光 熱氣球來上菜」活動，邀請客庄藝術家、在地特色店家，現場提供熱氣球的油畫作品、客家書法詩作展、客家繪本「小桃妹」彩繪創作及學童音樂表演等，更創意推出「客庄主廚上菜秀」結合在地特色美食與閱讀體驗，將濃濃的客家味，帶進閱讀的生活中。

台中市立圖書館「生活好書福」系列活動，12月推出「書福有藝思一館一展」，各圖書館精心策劃古禮抓周、古蹟走讀甚至陶藝創作等展出，獲得熱烈回響，石岡分館推出「好客石光 熱氣球來上菜」，邀請客庄藝術家何國欽老師、何卿爾老師及徐菊英老師的藝術創作分享外，也結合在地石岡客庄地方特色店家，包括石岡傳統美食小鋪、石山丘的三十光陰、Pure le café純X萃咖啡等來到圖書館上菜，主廚們也將美食及書本做結合，分享經營理念與推薦圖書，讓閱讀展現不同的創造力。