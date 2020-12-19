身障者「地表最大規模移動」15年！今晚留位置給張總

有愛無礙關懷協會創辦人「張總」張鼎盛發起「有愛無礙，真情之旅」活動15年，帶身心障礙者與照顧者一同出遊，促成「地表最大規模移動」，至今累積逾2萬人次；年初張鼎盛過世，協會今晚邀請紙風車在台中市霧峰「民主草坪」演出「有愛無礙」紀念場，出動22輛遊覽車載身心障礙朋友及家屬到場觀賞，也保留了一個位子給張鼎盛。

張鼎盛妻子黃家珍致詞時表示，雖然張總沒辦法陪著大家再出發，但會以不同的形式永遠留在大家身邊，他對公益的滿腔熱血、對社會付出的執著精神需要傳承，未來也不會辜負他生前的希望，持續帶著大家一起去旅遊。

紙風車劇團今晚演出「巫頂環遊世界」，現場除了邀請身心障礙者、家屬觀賞演出外，也有不少社福及弱勢團體受邀，同時開放民眾入場，現場滿場四千多人觀賞，交通部長林佳龍、立法委員何欣純立委以及市議員李天生也一同出席。

林佳龍是「有愛無礙」活動重要推手。他說，張鼎盛因家中兩個弟弟也是身障者，深知身心障礙者走出家門不易，創立有愛無礙關懷協會，發願要帶身心障礙者與照顧者一同出遊。