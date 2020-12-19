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台中大里中興商圈今聖誕市集派對！祭出「聖誕三重送」

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里中興商圈「大里送大禮」聖誕市集派對壓軸，祭出「聖誕三重送」，抽大型液晶電視。記者趙容萱／攝影
台中市大里中興商圈「大里送大禮」聖誕市集派對壓軸，祭出「聖誕三重送」，抽大型液晶電視。記者趙容萱／攝影

台中市大里中興商圈今天在達明廣場舉辦「大里送大禮」聖誕市集派對，除了邀請商圈特色店家設置攤位之外，並且祭出「聖誕三重送」，逛市集抽大獎，有二台大型液晶電視，還有SWITCH、空氣清淨機等大獎，由守護神聖誕小杙仔來送禮，搶攻耶誕商機。

「大里送大禮」聖誕市集派對今天下午二時登場，現場祭出買越多、送越多抽獎券，吸引民眾消費，立委何欣純、議員李天生、林德宇等人也到場支持，並準備抽獎品與民眾同樂。

大里商圈主委王郁菁說，主要在大里中興路二段為主軸發展出來的大里商圈成立6年，目前有65家會員。大里中興商圈舉辦聖誕系列活動，日前結束的「耶誕狂歡購物節」，至商圈店家消費滿額送「杙仔造型充電鑰匙圈」及「安心遊 2.0 住宿進擊券」造成熱烈回響，讓消費者直呼「最實用的小禮物」，成功促進商圈消費力。

王郁菁指出，這次舉辦一系列的聖誕活動，希望能夠促進消費，也能增進商圈與鄰里間的互動，邀請街坊鄰居來到聖誕市集派對，由梵尼爾幼兒園舞蹈表演揭開

序幕，現場透過市集方式，讓商圈特色店家能夠更直接的接觸消費者，增加業者曝光度，商圈更祭出買越多送越多抽獎券，以及免費遊樂設施，讓來參加市集的大人小孩都開開心心、滿載而歸。

活動進入尾聲，由迷火佛拉明哥舞團帶領著現場民眾一同派對跳舞，氣氛熱絡，提前歡慶聖誕，最後由商圈主委王郁菁送出頭獎55吋液晶電視壓軸，為聖誕市集派對畫下完美的句點。

台中市大里中興商圈「大里送大禮」聖誕市集派對壓軸，祭出「聖誕三重送」，抽大型液晶電視。記者趙容萱／攝影
台中市大里中興商圈「大里送大禮」聖誕市集派對壓軸，祭出「聖誕三重送」，抽大型液晶電視。記者趙容萱／攝影

派對 幼兒園 台大

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