她蒐集30年前大佛周邊商品大驚奇「比現在有創意」

彰化縣定古蹟彰化鐵路醫院今明兩天首度全天開放，舉辦「2020青銀共好聖誕生活節」，現場有20多個市集攤位，不少文創業者展現特色，其中「大佛小賣人」專門銷售與彰化大佛相關的文創商品，壓箱寶是30多年前設計的產品，現在看來頗具創意。

彰化鐵路醫院修復在去年順利完工，台鐵職福委會尋求營運廠商，今年3月由彰化大愛照顧服務勞工合作社簽約營運，目前招商並規畫二樓作為日照中心相關事宜，還未完全對外開放，這兩天先舉辦老歌歌唱比賽，讓長輩在這棟充滿歷史回憶的古蹟高歌一曲，晚間將重現日據時代酒家那卡西的表演。

市集攤位今天也吸引民眾目光，「大佛小賣人」攤販業者謝佳吟今年開始銷售大佛相關文創商品，她說，每周都會照時間到彰化八卦山上擺攤，目標對想原本是外國人，但遇上疫情銷量沒她預期的好。