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南投縣長選戰 綠超前部署 藍批：蔡英文只關心選舉

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱（中）兩年後卸任，國民黨立委許淑華（左）、馬文君（右）都希望接棒，為國民黨守住南投縣。記者江良誠／攝影
南投縣長林明溱（中）兩年後卸任，國民黨立委許淑華（左）、馬文君（右）都希望接棒，為國民黨守住南投縣。記者江良誠／攝影

蔡英文今天到南投縣，點名行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧「超前部署」，為南投縣做好準備。國民黨立委馬文君許淑華反批，蔡英文每次來南投都是為選舉，南投縣長選完才2年，綠營又開始「超前部署」，把政府資源當成選舉支票，根本不是關心南投建設需求，南投鄉親要睜大眼鏡看清楚。

蔡英文點名蔡培慧，讓南投縣長選戰提前開打。國民黨南投縣長林明溱已連任一屆，南投區域立委馬文君、許淑華都表明爭取代表國民黨參選。

民進黨「超前部署」讓藍營不敢大意。尤其，蔡培慧擔心中辦執行長，獲得行政系統全力支援，南投縣垃圾處理、農業政策、學校環境改善，蔡培慧要人有人、要經費有經費，影響力不亞於南投縣長。

馬文君說，民進黨「超前部署」說的好聽，其實暴露蔡英文眼中「只有選舉沒有南投」，每次到南投都是為拉抬選情，拿國家資源配合候選人政見開支票。她和許淑華從政超過廿年，都是勤走基層了解地方建設，「服務一直都在」，不是為選舉才「超前部署」。

馬文君說，她和許淑華彼此有默契，各自經營烏溪線、濁水溪線選區，但也跨區走訪基層各自努力。許淑華則說，蔡培慧代表綠營出線，選情明朗對選民也有好處。蔡培慧過去反萊劑，但美牛再過十多天就開放，南投縣政府通過食安自治條例，要求瘦肉精零檢出，蔡培慧支持中央開放或支持零檢出，應向南投鄉親說清楚。

許淑華也說，國民黨常因黨內初選造成分裂，這次她和馬文君都有共識，藍營沒有分裂本錢，只能團結一致。不論黨內初選最後誰勝出，都會支持對方。她也承認，蔡培慧獲得行政系統和民進黨全力奧援資源雄厚，不論誰代表國民黨參選，都是硬仗。

蔡培慧 許淑華 馬文君

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