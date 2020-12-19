影／五湖園分享愛 惠明學童和安德烈食物銀行獲贈

五湖園生命智慧園區延續2020「愛･分享」的企業活動主題，今天舉行復活堂「聖音傳福 為愛點燈」聖誕節感恩禮拜， 邀請惠明樂團及安德烈食物銀行參加，也藉由傳遞聖誕福音的感恩禮拜，義賣聖誕圍巾與安德烈食物銀行的食物箱，企業認捐行動實質回饋，也邀現場教友一 起加入「關懷弱勢、分享愛心」的行列；台中市社會局長彭懷真說，今年疫情影響下，許多社福團體捐款大減，感謝五福園成為的愛的連結，他呼籲大家一起做公益，付出愛心。

今天的活動在台中市潭子區五湖園生命智慧園區復活堂舉辦，五湖園開發集團主辦，台中市政府社會局協辦，惠明盲人福利會與惠明視障者教養院、惠明盲童育幼院、中華安得烈慈善協會等單位參與。

惠明樂團表演「那雙看不見的手」等曲目，現場參加一起點亮「電子蠟燭」許願，來賓為惠明學生掛圍巾、惠明回贈感謝狀，現場義賣圍巾，所得捐給惠明，五湖園另贈送惠明全部院童紀念針織圍巾200多條，也募集年菜食物箱20箱、膳糧食物箱30箱。

五湖園開發集團總經理雷靜怡表示，延續五湖園2020「愛･分享」的企業活動主題，在疫情尚未消退的嚴峻時刻，復活堂的聖誕感恩禮拜，也在歲末年終與教友們一起奉獻愛心，希望為更多的社會福利團體發聲。