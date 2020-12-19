聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／五湖園分享愛 惠明學童和安德烈食物銀行獲贈

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
五湖園生命智慧園區今天辦延續愛與分享活動，在聖誕節前安排義賣。記者游振昇／攝影
五湖園生命智慧園區今天辦延續愛與分享活動，在聖誕節前安排義賣。記者游振昇／攝影

五湖園生命智慧園區延續2020「愛･分享」的企業活動主題，今天舉行復活堂「聖音傳福 為愛點燈」聖誕節感恩禮拜， 邀請惠明樂團及安德烈食物銀行參加，也藉由傳遞聖誕福音的感恩禮拜，義賣聖誕圍巾與安德烈食物銀行的食物箱，企業認捐行動實質回饋，也邀現場教友一 起加入「關懷弱勢、分享愛心」的行列；台中市社會局長彭懷真說，今年疫情影響下，許多社福團體捐款大減，感謝五福園成為的愛的連結，他呼籲大家一起做公益，付出愛心。

今天的活動在台中市潭子區五湖園生命智慧園區復活堂舉辦，五湖園開發集團主辦，台中市政府社會局協辦，惠明盲人福利會與惠明視障者教養院、惠明盲童育幼院、中華安得烈慈善協會等單位參與。

惠明樂團表演「那雙看不見的手」等曲目，現場參加一起點亮「電子蠟燭」許願，來賓為惠明學生掛圍巾、惠明回贈感謝狀，現場義賣圍巾，所得捐給惠明，五湖園另贈送惠明全部院童紀念針織圍巾200多條，也募集年菜食物箱20箱、膳糧食物箱30箱。

五湖園開發集團總經理雷靜怡表示，延續五湖園2020「愛･分享」的企業活動主題，在疫情尚未消退的嚴峻時刻，復活堂的聖誕感恩禮拜，也在歲末年終與教友們一起奉獻愛心，希望為更多的社會福利團體發聲。

中市府社會局長彭懷真表示，他過去參加過很多的聖誕感恩禮拜，今天特別感受到愛的力量，不管是從五湖園集團帶頭募集的愛心行動上，感受到神愛世人的大愛，或是從孩子們竭誠演奏的身上，所感受到熱愛生命的能量，他感謝有惠明盲人福利會跟與安得烈慈善協會的傳遞，把愛心送到我們送到社會上容易被忽略的角落。

五湖園生命智慧園區今天辦延續愛與分享活動，在聖誕節前安排義賣。記者游振昇／攝影
五湖園生命智慧園區今天辦延續愛與分享活動，在聖誕節前安排義賣。記者游振昇／攝影

愛心 圍巾 台中市

延伸閱讀

全台獨一無二的台東彩繪「積木天橋」 連小孩都被騙了

安得烈學藝競賽吸2千多人報名 馬英九到場觀展

台中社會局表揚46績優社福團體 並參訪社宅資源交流

男督導與女社工婚外情 中市府：2人已調離原職

相關新聞

黃金凌霄寶殿今開啟 芳苑鄉普天宫人氣指數高

彰化縣芳苑鄉信仰中心普天宮，舉辦「凌霄寶殿慶成 玉皇大帝入火安座大典」，今天上午凌霄寶殿開門，金碧輝煌，中午過後信徒湧入...

她蒐集30年前大佛周邊商品大驚奇「比現在有創意」

彰化縣定古蹟彰化鐵路醫院今明兩天首度全天開放，舉辦「2020青銀共好聖誕生活節」，現場有20多個市集攤位，不少文創業者展...

南投縣長選戰 綠超前部署 藍批：蔡英文只關心選舉

蔡英文今天到南投縣，點名行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧「超前部署」，為南投縣做好準備。國民黨立委馬文君、許淑華反批，...

影／五湖園分享愛 惠明學童和安德烈食物銀行獲贈

五湖園生命智慧園區延續2020「愛･分享」的企業活動主題，今天舉行復活堂「聖音傳福 為愛點燈」聖誕節感恩禮拜， 邀請惠明...

天帝教復興40周年紀念活動 啟建千人祈禱大會祈福

天帝教復興40周年，今天在台中市清水區人曹道場天極行宮舉行「千人祈禱大會暨奮鬥成果頒獎典禮，以持誦皇誥之救劫行動，為全球...

也算是偽出國 彰化英語課程與國際教育嘉年華洋味十足

彰化縣2020英語課程與國際教育嘉年華，今天在員林市員林公園快樂登場，6大主題館和6個闖關站讓學童練習外語，縣長王惠美和...

疫情不減志工熱情！台中表揚1898名圖書志工

台中市立圖書館為感謝各圖書館志工，今天下午舉辦「我志工，我驕傲！109年志工表揚暨授證典禮」，有1898名志工、累積15...

15歲少年獨攀能高縱走 南投校外會帶學生走5座百岳

苗栗縣15歲少年帶5碗泡麵想以5天獨攀能高安東軍山縱走，讓各界看了直搖頭。南投縣校外會表示，青少年喜歡冒險，與其阻止還不...

蔡英文點名蔡培慧超前部署 為南投縣做好準備

蔡英文總統今天到南投縣埔里鎮參觀，中午以民進黨主席身分，和黨內公職、民代舉辦便當會。蔡英文強調，要打造一個讓年輕人回南投...

影／封街千人搓湯圓 永靖永安宮重現客家庄謝平安習俗

彰化縣永靖鄉是中部「福佬客」重要聚落，祀奉三山國王的永安宮今天舉辦客家傳統節慶「謝平安」，不但24村宮廟主神齊聚作客，還...

六福村連12年公益募款 今招待3000名偏鄉學童免費玩

六福旅遊集團創辦人莊福所成立的莊福文教基金會，今天招待3000名偏鄉及弱勢學童到六福村遊玩，藉由野生動物園教學，教導學童...

南投縣衛生局抽驗20項食品均合格 呼籲注意農藥殘留

南投縣衛生局持續針對蔬果、禽畜水產品及蛋製品等進行市場監測及抽驗，11月依產品風險進行農藥殘留及動物用藥等進行檢驗，今天...

熱門新聞

曾文水庫57年曾面臨最大的危機 不是地震是這場大洪水

苗栗縣「地王」仍在這裡 每坪40萬6000元

水庫安全更有感！曾文水庫57年首度將潛在風險列入評估

蘇貞昌宣布支持嘉義縣設科學園區：打造西部產業一條龍

10天就要5萬的頂級月子中心 首日月子餐湯裡竟有S鐵勾

彰化縣地理中心 溪湖公車轉運站規畫出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。