天帝教復興40周年紀念活動 啟建千人祈禱大會祈福

天帝教復興40周年，今天在台中市清水區人曹道場天極行宮舉行「千人祈禱大會暨奮鬥成果頒獎典禮，以持誦皇誥之救劫行動，為全球疫情大流行的減緩、國際經濟的復甦及兩岸緊張關係的安定和諧而祈禱。

今天的祈禱儀式由第四任首席使者陳光理帶領，來自北、中、南、東、美國、加拿大、日本教區神職人員、同奮等同步，在光殿、平等堂透過視訊直播，啟動千人祈禱儀式，虔誦皇誥，為天下蒼生祈福。