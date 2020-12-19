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也算是偽出國 彰化英語課程與國際教育嘉年華洋味十足

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣2020英語課程與國際教育嘉年華推動國際視野扎根，活動多元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣2020英語課程與國際教育嘉年華推動國際視野扎根，活動多元。記者簡慧珍／攝影

彰化縣2020英語課程與國際教育嘉年華，今天在員林市員林公園快樂登場，6大主題館和6個闖關站讓學童練習外語，縣長王惠美和社團法人對外關係協會簽署合作意向書，未來將邀請外交大使走入縣內國中小學校園跟學生互動，促進學生了解外交事務與國際動態，開拓國際視野。

縣政府配合「國家黃金十年計畫」國際教育2.0：接軌國際、鏈結全球的願景，舉辦今天的活動，教育部主秘廖興國、對外關係協會會長夏立言等人與會，王惠美和夏立言各自代表縣政府、對外關係協會簽署合作意向書，期待攜手培養彰化縣子弟具備「彰顯國家價值、尊重多元文化與國際理解、強化國際移動力、善盡全球公民責任」四項核心素養。

教育部主秘廖興國表示，教育部這幾年推動雙語教育、雙語政策及國際教育面向，就是期待像今天彰化縣政府的作法，很紮實的往下扎根，而不是一個非常淺層的國際化概念。對外關係協會會長夏立言說，協會會員都是很有經驗的退休駐外大使，也很樂意和年輕人分享經驗，除了大學，繼續往高中甚至國中推動，協會很樂意看到和配合彰化縣政府積極推動這項工作，希望增加合作機會，讓彰化小朋友更進步。

王惠美說，全球化是現代的趨勢，彰化縣以推動2030年台灣成為雙語國家為目標，國際教育的起點是英語能力，但地區學子英文程度和北部相比，確實存在城鄉差距，因此最近兩年縣府增聘20名英文老師，做好從小扎根的工作，縣政府和僑信國小、彰化縣國際教育暨英語教學資源中心本府合辦這一場全球化風貌的活動，正如主題「我在彰彰化玩世界， Wow cool」因為疫情大家無法出國，參加這場活動看到不同國家的主題表現，也算是一種偽出國。

為闡揚新課綱核心精神「終身學習者」為目標，縣府商借員林公園舉辦活動，邀請縣立大同國中、國立崇實高工、大葉大學、員永村社區大學擔任協辦學校，禮聘舞蹈家游月說老師擔任節目策畫顧問，提供多元資源協助，今天課程活動分為「世界冒險王」活動區、「High 假鬼假怪」舞台區、世界冒險王又設有全球6大洲主題館的6個學習型、6個育樂型課程闖關遊戲讓民眾趣味學習；「High 假鬼假怪」舞台區安排崇實春暉社國際表演、員永村社區大學佛朗明哥舞表演、鹿江國際中小學英語話劇表演、田中國小新住民舞蹈表演、大村國小英語合唱表演及僑信國小It's A Small World 帶動唱節目，內容多元精采。

縣長王惠美和社團法人對外關係協會會長夏立言簽署合作意向書，未來外交官將到彰化縣與學子互動。記者簡慧珍／攝影
縣長王惠美和社團法人對外關係協會會長夏立言簽署合作意向書，未來外交官將到彰化縣與學子互動。記者簡慧珍／攝影

教育部 夏立言

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