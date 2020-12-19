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疫情不減志工熱情！台中表揚1898名圖書志工

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市「我志工，我驕傲！109年志工表揚暨授證典禮」今年有1898位志工、累積15萬多小時無私付出。圖／台中市文化局提供
台中市「我志工，我驕傲！109年志工表揚暨授證典禮」今年有1898位志工、累積15萬多小時無私付出。圖／台中市文化局提供

台中市圖書館為感謝各圖書館志工，今天下午舉辦「我志工，我驕傲！109年志工表揚暨授證典禮」，有1898名志工、累積15萬多小時無私付出，其中，14年志工經歷、公職退休的王陳雪霞女士、9年志工經歷、目前已75歲的葉秀霖先生獲頒「特殊貢獻獎」，表彰他們的用心，協助圖書館推廣閱讀

文化局指出，每天都能在全台中各個圖書館，看見親切的志工們在館內協助圖書上架整架、說故事活動、班訪導覽及故事劇表演等；今年雖受疫情影響，澆不熄志工服務熱忱，年度所有志工累計服務總時數逼近15萬小時，且在全國各項志願服務獎項中得到亮眼成績。

霧峰以文分館林蔡滿女士，在圖書館服務超過10年，今年一次囊括全國績優文化志工銅質獎、全國績優志工金牌獎、台中市志願服務三等獎3種獎項，無私的服務深受各單位認可。大墩分館顏秀菁女士、西屯分館葉淑元女士、梧棲親子蔡金樹先生，同時獲得全國績優志工銅牌獎、台中市志願服務三等獎2個獎項的雙重肯定，值得喝采。

中市圖館長張曉玲表示，今年特殊貢獻獎得主是王陳雪霞女士、葉秀霖先生。王陳雪霞女士目前擔任南屯分館與李科永紀念圖書分館志工分隊長，服務年資長達14年，她加入南屯分館成立「魔法故事森林」精靈團隊後，規畫豐富多元的故事活動內容及戲劇展演，還帶領故事精靈應邀至各國小及幼兒園戲劇巡演。

另一位得主葉秀霖人稱「葉爸爸」，今年已75歲，在北區分館服務資歷9年，在北區分館新建工程期間擔任圖書館志工隊隊長，招募附近里民及親朋友好友參與社區服務，投入圖書館志工行列，協助館方整理圖書，解決圖書館長期人力不足的問題，讓圖書館順利重新開館。

文化局長張大春表示，市長盧秀燕深知志工是推動城市發展的重要力量，更感謝各位志工的共同參與及付出，肯定每位志工的辛苦奉獻。

圖書館 台中市 文化局

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