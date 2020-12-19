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黃金凌霄寶殿今開啟 芳苑鄉普天宫人氣指數高

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
法師主持科儀開啟玉皇寶殿大門。記者簡慧珍／攝影
法師主持科儀開啟玉皇寶殿大門。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉信仰中心普天宮，舉辦「凌霄寶殿慶成 玉皇大帝入火安座大典」，今天上午凌霄寶殿開門，金碧輝煌，中午過後信徒湧入參拜，明天普天宮舉辦平安宴與信徒共沐神恩。

普天宮參加彰化縣媽祖遶境祈福，是縣政府宗教事務的好伙伴。地方人士和信眾出錢出力，興建凌霄寶殿，玉皇大帝和殿內神明聖像、神器都貼金箔，金光閃閃十分貴氣，地方盛傳這是一座黃金廟，今天法師辦理玉皇大帝開光、入火陞座等科儀，開門後，信眾參拜時都誇「名不虛傳」。

縣長王惠美、芳苑普天宮主委徐明戰、名譽主委洪村騫、前彰化縣長卓伯源、立法委員謝衣鳯、陳秀寳和行政院政務顧問邱建富、芳苑鄉長洪和炉、芳苑鄉民代表會主席洪松林、文化局副局長吳文昇、縣政顧問林保玲等人等各界代表，今天共同開啟凌霄寶殿大門，。

王惠美說，芳苑普天宮在各界地方人士熱情參與之下，建成凌霄寶殿，相信玉皇大帝、媽祖等眾神明保佑芳苑鄉，務農的必有好收成，上班的步步高陞，經商的鴻圖大展，芳苑子弟個個頭角崢嶸。

王惠美又說，芳苑地區有全台唯一的海牛文化，縣政府將繼續推廣出去，透過點線面串聯，帶進更多人潮，有人潮就有錢潮，芳苑未來發展指日可待。

芳苑普天宮名譽主委洪村騫說，普天宮為凌霄寶殿落成舉辦三天法會，今天是玉皇大帝凌霄寶殿入火安座的吉時好日子，大家都很有福報參與盛會。

彰化縣各界首長和代表參與芳苑鄉普天宮凌霄寶殿啟用儀式。記者簡慧珍／攝影
彰化縣各界首長和代表參與芳苑鄉普天宮凌霄寶殿啟用儀式。記者簡慧珍／攝影
芳苑鄉普天宮玉皇寶殿貼金箔，金碧輝煌，貴氣十足。記者簡慧珍／攝影
芳苑鄉普天宮玉皇寶殿貼金箔，金碧輝煌，貴氣十足。記者簡慧珍／攝影

王惠美 媽祖

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