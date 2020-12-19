蔡英文點名蔡培慧超前部署 為南投縣做好準備

蔡英文總統今天到南投縣埔里鎮參觀，中午以民進黨主席身分，和黨內公職、民代舉辦便當會。蔡英文強調，要打造一個讓年輕人回南投好環境，應超前部署選出最優秀的人才，讓南投更好，民進黨秘書長林錫耀也期待蔡培慧承擔起這個「重中之重」。蔡培慧也表示，會全力以赴，為南投縣打拚。

蔡英文說，台灣防疫成功，經濟成長有目共睹，央行前天才上調今年經濟成長率，第3季由1.6%上調至2.58%，預估明年經濟成長率由3.28%上修至3.68%，大家要更有自信。

蔡英文說，中興新村是她最掛心的事，也是首要要有進展的任務，指示2022年要有第一階段成果，2024年要達到第二階段目標。黨公職提出對的需求，蔡英文說「我看培慧都非常了解，請她根據各鄉鎮市需求協調促成。」

長照是民眾肯定的政策，衛福部研擬，在每一個國中學區都要有日照中心，南投列入優先區域。每一個鄉鎮至少要有一個平價機構，2024前要做到。

要鼓勵年輕家庭肯婚肯育，國家福利政策就要給予足夠的支持。蔡英文說，每一個小學要有公立幼托或準公共化幼托，針對幼托，編列一千億元預算，2022年要有階段成果，長照政策跟幼托福利要把非都會列優先實施區域，南投會優先來做。