15歲少年獨攀能高縱走 南投校外會帶學生走5座百岳
苗栗縣15歲少年帶5碗泡麵想以5天獨攀能高安東軍山縱走，讓各界看了直搖頭。南投縣校外會表示，青少年喜歡冒險，與其阻止還不如主動引導，藉由校外教學帶學生參與登山，學習正確的登山觀念和技能，也幫助他們度過成長困境。
南投縣校外會和南投少年法庭最近接連辦了兩場登山運動，由專業登山嚮導帶領高關懷學生攀登雪山和奇萊南峰、南華山等五座百岳，學生一開始對登山都抱持抗拒，看到教官、輔導員、志工呼吸困難、腳步沉重，仍堅持陪著他們一步步往上爬，也只能跟著邁開腳步，但登頂之後回首崎嶇蜿蜒的山徑，看著自己一步一腳印的成果，學生對自己產生信心。
南投縣校外會督導宋怡慶上校說，青少年成長過程會面臨課業、親子、人際關係問題，容易情緒低落、挫折感重。登山是很好的生命教育課程，發現自己在大自然面前多麼的渺小，在高山前更懂得以「謙卑」態度來面對山林，登山要挑戰的不是山、而是「自己」，學生也對生命有更多體悟。
他說，國內登山運動方興未艾，許多民眾缺乏登山知識，也不懂評估個人能力與山岳困難等級，導致事故頻傳，救難人員疲於奔命，因準備不足而失去生命更讓人惋惜。
既然登山已成熱門活動，青少年也對山岳相當嚮往，正好透過學校教育與登山運動結合，教導學生認識山林，還有無痕山林、生態保育等觀念，讓學生由敬山而愛山。
校外教學也可與登山活動結合，教導學生以正確安全的觀念，走入山林、體驗山岳的巍峨廣闊，也了解大自然的美與險，由認識了解而避免風險，讓台灣登山教育從校園紮根，也幫助學生度過徬徨少年時。
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