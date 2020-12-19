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影／封街千人搓湯圓 永靖永安宮重現客家庄謝平安習俗

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
政大學生社團到永靖鄉參加謝平安搓湯圓，覺得有趣又有收穫。記者簡慧珍／攝影　
政大學生社團到永靖鄉參加謝平安搓湯圓，覺得有趣又有收穫。記者簡慧珍／攝影　

彰化縣永靖鄉是中部「福佬客」重要聚落，祀奉三山國王的永安宮今天舉辦客家傳統節慶「謝平安」，不但24村宮廟主神齊聚作客，還封街擺120桌，邀請信徒和周邊居民搓平安圓，重現客家節慶的熱鬧。

不少客家庄為叩謝眾神庇佑豐收，歲末舉辦「謝平安」。永安宮從去年起，一連3年辦理謝平安，今年規模比去年更盛大，主辦單位永靖鄉公所、永靖鄉共好協會、永靖永安宮與頂新和德文教基金會，喊出「永靖謝平安　代代都平安」口號，並響應防疫，規畫別開生面的彩繪面具嘉年華遶境

今天神明和陣頭遶境，永靖市區熱鬧滾滾砲聲四起，各庄頭宮廟送主神到永安宮作客，永靖國小國樂社畢業的學生也帶領學弟妹迎接王爺回永安宮；沿途居民準備供品祭拜，最後24村宮廟主神到永安宮作客，各宮宮主參拜三山國王，場面盛大莊嚴。

主辦單位封街，廟前東門街、南側永靖街擺放120桌，中午上千名信徒和居民入座，享用廟會道地的特色滷湯，吃飽後，下午搓湯圓，有的一邊搓湯圓一邊煮，也有全部搓完才煮湯圓，彰化縣雖然太陽高照，但北風微冷，現煮湯圓熱呼呼增加暖意。

參加千人搓湯圓的不限永靖人，還有大學社團。政大學生南下小旅行，參加永安宮搓湯圓活動，感到新鮮又有趣；范姓學生表示，很感謝老師帶著社團她和同學到永靖鄉參加活動，大家見識客家庄傳統文化，都很開心。

活動現場50個特色攤位，不但有麻油雞腿飯，還有永靖中草藥特色為靈感描繪的文青風提包。永靖鄉共好協會理事長陳雍讓表示，今年雖碰到新冠肺炎疫情，鄉民感謝神祉護佑的心意未減，共同為地方祈福，象徵與地方共好的深遠情誼。

彰化縣永靖鄉「謝平安」，小朋友也來參加，搓湯圓很開心。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉「謝平安」，小朋友也來參加，搓湯圓很開心。記者簡慧珍／攝影

遶境 新冠肺炎

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