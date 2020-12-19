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六福村連12年公益募款 今招待3000名偏鄉學童免費玩

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
六福村今天招待3000名偏鄉學童入園遊玩，六福旅遊集團董事長莊豐如則表示明年耶誕節也要再團聚。圖／六福村提供
六福村今天招待3000名偏鄉學童入園遊玩，六福旅遊集團董事長莊豐如則表示明年耶誕節也要再團聚。圖／六福村提供

六福旅遊集團創辦人莊福所成立的莊福文教基金會，今天招待3000名偏鄉及弱勢學童到六福村遊玩，藉由野生動物園教學，教導學童動物保育及環境教育，今年同樣進行公益募款，希望以更多元化的教育方式推動環境教育課程，基金會也比表示將深入極偏鄉小學，運用瀕危動物保育繪本及生態學習教具，透過活潑又有趣的互動式教學，讓正確的環境教育觀念更深入孩子的心。

莊福文教基金會董事長莊秀石表示，基金會成立45年，致力於瀕危動物保育及環境教育推廣，六福村為推動保育及教育的基礎，提供民眾近距離認識及觀察動物的機會，也募集愛心人士加入基金會志工行列並邀請企業資源共同投入，前進台灣偏遠地區角落學校，陪伴孩子認知動物保育，停止動物獵殺與環境破壞，讓美麗的地球生態永續。

六福旅遊集團董事長莊豐如也說「我從小在六福村長大，當了媽媽後，也常帶孩子來，孩子們在這裡歡笑，也經由跟動物近距離接觸，進一步體會生長的環境及生命教育，但對資源缺乏的孩子來說，來動物園玩是難以實現的夢想。」，並表示從2009年開始，六福村每年耶誕節前都會招待弱勢團體入園，至今共扶助超過7萬名弱勢朋友的動物園夢，贊助孩子免費入園及住宿，堅持實現與孩子的幸福約定「當然明年耶誕節前，還要在六福村團聚。」

今天的公益活動，免費招待全台共3000名偏鄉及弱勢學童於六福村野生動物園共學，體驗由專業保育員帶領的環教課程，參與的學童中，包含來自馬祖離島的東莒國小及敬恆國小、還有從南投縣信義鄉來的東埔國小布農族學童，現場學童們也用布農語表達感謝之意。

六福村今天招待3000名偏鄉學童入園遊玩，六福旅遊集團董事長莊豐如則表示明年耶誕節也要再團聚。圖／六福村提供
六福村今天招待3000名偏鄉學童入園遊玩，六福旅遊集團董事長莊豐如則表示明年耶誕節也要再團聚。圖／六福村提供
六福村今天招待3000名偏鄉學童入園遊玩，六福旅遊集團董事長莊豐如則表示明年耶誕節也要再團聚。圖／六福村提供
六福村今天招待3000名偏鄉學童入園遊玩，六福旅遊集團董事長莊豐如則表示明年耶誕節也要再團聚。圖／六福村提供

動物園 偏鄉 耶誕節

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