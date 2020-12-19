南投縣衛生局抽驗20項食品均合格 呼籲注意農藥殘留

南投縣衛生局持續針對蔬果、禽畜水產品及蛋製品等進行市場監測及抽驗，11月依產品風險進行農藥殘留及動物用藥等進行檢驗，今天結果公布，總計抽驗20件均符合規定。

衛生局抽驗地點為水果行、攤販、量販店、購物中心等店家，檢驗有機青椒、有機茄子、牛肉、雞蛋、柳橙等日常採買食品，為維護民眾食用安全，衛生局提醒農友栽種蔬果施用農藥，應符合相關法令；民眾減少攝入蔬菜殘留農藥，清洗蔬菜時應去除外葉，以水沖洗蔬菜摘除根部，並以清水浸泡，再以流動清水沖洗，烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，降低農藥殘留。

衛生局指出，食品安全首重源頭把關，落實源頭田間監測，加強輔導農民於栽種時正確施用農藥，有效減少蔬果殘留農藥的問題。我國對於農藥的核准登記及訂定殘留容許量，由農委會、衛生福利部依權責辦理，除參酌國際規範，也考量國內農牧漁業之需，依國人飲食習慣訂定規範，以確保國人食用安全，民眾如有食品衛生安全問題疑義，可電衛生局服務專線049-2231994。