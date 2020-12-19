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打卡新點！彰化文化局點亮耶誕樹 耶誕老人爬上屋頂
彰化縣府昨夜點亮美術館前7.5公尺高的耶誕樹，有別於傳統耶誕樹，融合玫瑰花、芭樂樹等在地農特產元素，還有耶膽老人爬上屋頂，同時「2021月影燈季」也啟動，八卦山大佛風景區周邊燈區一併跟著亮起來，結合異國主題，打造中式、日式、阿拉伯等不同場景，持續閃耀至明年年3月1日。
彰化縣長王惠美說，彰化是花都，美術館前的耶誕樹以玫瑰花作為花底，並有芭樂等豐富物產布置著聖誕樹，希望來年能大豐收，荷包滿滿，八卦山大佛風景區的燈飾彷彿置身國外，邀鄉親利用晚上6點至10點期間來八卦山走一走，欣賞異國風味，另在農曆大年初一2月12日也將在南燈區的溪州公園開燈。
八卦山大佛是彰化縣知名地標，繼2020年首次於八卦山布燈締造好評後，2021年月影燈季再次璀璨登場，城觀處表示，今年卦山祈福燈區今年打造7大主題，從八卦山黑松牌樓、大佛風景區到天空步道等處處有亮點，今年因應疫情無法出國的遺憾，以異國風主題呈現祈福意象，其中日式風格以天空步道以鳥居為起點，用日本人新年參拜祈福為概念打造日本神社氛圍。
天空步道第二出口處則打造阿拉伯宮殿，以金黃色澤展現宮殿的金碧輝煌及財源滾滾的好兆頭，神燈擺飾也象徵新年願望都將成真，八卦山在新年期間都將正常亮燈。
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