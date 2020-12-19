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中央道路評鑑 台中獲全國優等、人行環境全國第二

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
打造宜居城市，台中串連人行空間、無障礙環境與自行車網設施建置。圖／台中市建設局提供
打造宜居城市，台中串連人行空間、無障礙環境與自行車網設施建置。圖／台中市建設局提供

台中市道路品質連2年獲中央評鑑「優等」肯定，繼去年榮獲直轄市型優等殊榮，今年中央道路評鑑成績表現亮眼，再獲內政部營建署全國綜合評鑑優等及人行環境全國第二的佳績，考評路段的「台中市清水區五權南路」更榮獲內政部推動「提升道路品質2.0計畫」全國改善優質示範案例，讓台中人本友善環境被看見。

建設局長陳大田表示，台中致力打造「人本、友善、無障礙」宜居城市，推動人行空間串連、無障礙環境與自行車網設施建置，提供市民安心且舒適的道路。

今年獲中央肯定的「台中市清水區五權南路」透過增設行人庇護島、斑馬線遠離路口、路口人行道擴大、天空纜線下地、人行道違章及私設斜坡道拆除、立桿減量、透水鋪面等措施，全面提升行人安全與市容街景。

陳大田表示，內政部營建署每年對全國22縣市進行市區道路評鑑，從全國道路中抽測156條道路及20個街廓進行實地考核，分別以「政策作為」、「街廓考評」、「道路養護」、「人行環境」及「交通工程」等5個面向評比，台中市連兩年道路品質摘獎，更於今年成為優質示範案例，感謝中央肯定與同仁付出。

建設局配合前瞻基礎建設計畫，台中市道路「燙平專案」累積已完成541條，總長度已累計達236公里，長度相當於台北到雲林，未來建設局將持續推動，打造更安全、舒適、優質的道路通行環境。

台中致力打造「人本、友善、無障礙」宜居城市。圖／台中市建設局提供
台中致力打造「人本、友善、無障礙」宜居城市。圖／台中市建設局提供
台中市道路品質連2年獲中央評鑑「優等」肯定，今年再獲內政部營建署全國綜合評鑑優等及人行環境全國第二的佳績，建設局長陳大田（右）出席頒獎典禮。圖／台中市建設局提供
台中市道路品質連2年獲中央評鑑「優等」肯定，今年再獲內政部營建署全國綜合評鑑優等及人行環境全國第二的佳績，建設局長陳大田（右）出席頒獎典禮。圖／台中市建設局提供

人行道 台中市 內政部

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