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中央道路評鑑 台中獲全國優等、人行環境全國第二
台中市道路品質連2年獲中央評鑑「優等」肯定，繼去年榮獲直轄市型優等殊榮，今年中央道路評鑑成績表現亮眼，再獲內政部營建署全國綜合評鑑優等及人行環境全國第二的佳績，考評路段的「台中市清水區五權南路」更榮獲內政部推動「提升道路品質2.0計畫」全國改善優質示範案例，讓台中人本友善環境被看見。
建設局長陳大田表示，台中致力打造「人本、友善、無障礙」宜居城市，推動人行空間串連、無障礙環境與自行車網設施建置，提供市民安心且舒適的道路。
今年獲中央肯定的「台中市清水區五權南路」透過增設行人庇護島、斑馬線遠離路口、路口人行道擴大、天空纜線下地、人行道違章及私設斜坡道拆除、立桿減量、透水鋪面等措施，全面提升行人安全與市容街景。
陳大田表示，內政部營建署每年對全國22縣市進行市區道路評鑑，從全國道路中抽測156條道路及20個街廓進行實地考核，分別以「政策作為」、「街廓考評」、「道路養護」、「人行環境」及「交通工程」等5個面向評比，台中市連兩年道路品質摘獎，更於今年成為優質示範案例，感謝中央肯定與同仁付出。
建設局配合前瞻基礎建設計畫，台中市道路「燙平專案」累積已完成541條，總長度已累計達236公里，長度相當於台北到雲林，未來建設局將持續推動，打造更安全、舒適、優質的道路通行環境。
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