「神氣」帶來「人氣」 為重振彰化市永樂商圈想破頭

曾是彰化市最繁華的永樂商圈，卻未跟上時代腳步而沒落，彰化市公所與永樂商圈發展協會合作，推動改造計畫，從今天起，在縣定古蹟慶安宮前廟埕舉辦為期兩個多月的「好神市集─永樂亮起來」活動，並搭上即將到來的耶誕節活動，並在活力熱舞及市集帶動下，帶來不少人氣， 期使重振永樂商圈昔日風華。

彰化市永樂夜市商圈泛指從中山路到民族路間的永樂街，全長約兩百公尺，店面估計有150間，因街上有祀奉大道公的慶安宮，早期也俗稱「大道公夜市」，小吃、服飾店林立，早期曾是中部規模最大、最熱鬧的夜市，有過輝煌歲月。

不過，約20多年來，永樂街卻與時代脫節，逐漸沒落，儘管市公及縣府曾幾番祭出振興措施，但整條永樂街依然稀稀落落，充斥著出租及停業告示，估計有將近3成店面未再營業，並充斥著夾娃娃店，被認為欠缺特色餐飲店，無法吸引人潮，加上難敵團購、電子商務競爭的衝擊，才難以振衰起敝。

但彰化市公所與彰化市永樂商圈發展協會仍然不死心，先在彰化市永樂商圈慶安宮兩側4層樓高的圍牆上，彩繪出自馬賽KYO和LEHO兩位國際級設計大師創作手筆，降臨的神將、神獸，為手持金元寶的武財神、和龍生九子中溫順愛好音樂的長子囚牛，營造街頭美學的新亮點。

從今天起登場的「好神市集─永樂亮起來」活動，也是為永樂商圈注入新的元素，活動將持續到明年的2月28日為期兩個月，期間的每周六、日及國定假日，在慶安宮廟埕有在地特色攤位、青農小農、手作文創及美食等攤位，來招徠民眾。

今天上午開場的「好神市集─永樂亮起來」活動，更結合耶誕節，到場的市長林世賢及民代、里長及民眾，很多都穿著紅色與綠色衣服，一起營造「紅配綠好神氣」氛圍，籠罩著耶誕的歡樂氣氛。