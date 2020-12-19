彰化縣地理中心 溪湖公車轉運站規畫出爐

溪湖鎮是彰化縣第五大鎮，位在全縣地理中心，公車轉運站老舊又狹窄，縣政府選定西環路停車場興建溪湖轉運站。工務處今天表示，將設置五個月台、車站地面下設滯洪池，期待現代化建築風格提高周邊鄉鎮民眾前來搭車意願，減少民眾自駕的碳排放量。

彰化市的公車系統較發達，轉運點較完善，縣政府先後為人口數多及偏遠鄉鎮規畫轉運站，員林市、鹿港鎮、二林鎮都規畫完成，第五大鎮溪湖鎮的公車轉運站站址選在縣政府、鎮公所共有的公有免費停車場，不必徵收民地，腹地寬廣，道路四通八達，可望增加運輸效益。

工務處表示，溪湖公車轉運站總工程經費3281萬5000元，站體採輕量化建材，五個月台的地下室設滯洪池收集雨水，地上一樓有商店街和手機充電設施，二樓多功能用途，主要作為機車停車場，屋頂設置太陽能光電系統。

溪湖公車轉運站連接東環路、二溪路，並與台19線、國道一號平行，可通往秀水、埤頭、二林、埔心、北斗、員林、西螺，也是智慧型多元乘車資訊，不僅顯示到達溪湖的公車時間，同時有看板顯示周邊其它交通工具時刻表，民眾能正確掌握公車到站和轉乘時間，不再枯等。