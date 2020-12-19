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彰化縣地理中心 溪湖公車轉運站規畫出爐

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮公車轉運站建齡約40年，建物老舊，周邊道路較狹窄。圖／縣政府提供
彰化縣溪湖鎮公車轉運站建齡約40年，建物老舊，周邊道路較狹窄。圖／縣政府提供

溪湖鎮是彰化縣第五大鎮，位在全縣地理中心，公車轉運站老舊又狹窄，縣政府選定西環路停車場興建溪湖轉運站。工務處今天表示，將設置五個月台、車站地面下設滯洪池，期待現代化建築風格提高周邊鄉鎮民眾前來搭車意願，減少民眾自駕的碳排放量。

彰化市的公車系統較發達，轉運點較完善，縣政府先後為人口數多及偏遠鄉鎮規畫轉運站，員林市、鹿港鎮、二林鎮都規畫完成，第五大鎮溪湖鎮的公車轉運站站址選在縣政府、鎮公所共有的公有免費停車場，不必徵收民地，腹地寬廣，道路四通八達，可望增加運輸效益。

工務處表示，溪湖公車轉運站總工程經費3281萬5000元，站體採輕量化建材，五個月台的地下室設滯洪池收集雨水，地上一樓有商店街和手機充電設施，二樓多功能用途，主要作為機車停車場，屋頂設置太陽能光電系統。

溪湖公車轉運站連接東環路、二溪路，並與台19線、國道一號平行，可通往秀水、埤頭、二林、埔心、北斗、員林、西螺，也是智慧型多元乘車資訊，不僅顯示到達溪湖的公車時間，同時有看板顯示周邊其它交通工具時刻表，民眾能正確掌握公車到站和轉乘時間，不再枯等。

縣政府2011年規畫員林轉運站、2018年規畫鹿港轉運站、今年規畫二林轉運站，最近溪湖轉運站規畫案出爐，取代目前在市區街角老舊員客公車轉運站，縣政府建置新轉運站之後，將委外經營，導入民間活力增強溪湖和周邊鄉鎮民眾多多利用大眾交通工具的意願。

彰化縣溪湖鎮西環停車場將改設公車轉運站。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮西環停車場將改設公車轉運站。記者簡慧珍／攝影

公車 停車場 鹿港

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