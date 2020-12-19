彰化小英之友會號召捐血 祭出禮券、口罩價值800元贈品

冬天最容易缺血，民間團體號召捐血，也有許多受幫助的家庭提供贈品給捐血者，刺激更多人挽袖，彰化蔡小姐父親因罹患血癌，近兩年常進出醫院輸血，近半年更需輸血小板，為感謝捐血者無私的付出，今明兩天在彰化捐血站提供捐血者桂圓紅棗露，彰化縣小英之友會也將在本月23日提供贈品，當天只要捐250cc就能獲的價值800元的禮品。

台灣血液基金會統計，目前台北、台中在各血型血庫量都屬偏低到急缺，彰化捐血站也在臉書粉絲團提供資訊指出目前各種血型都缺血，其中O、A、B型最缺，需要民眾在緊急時刻捐熱血。

彰化縣小英之友會總會長陳永昌說，缺血問題就連小英總統也關心，以往每年5月20日，小英之友會都會舉辦捐血活動，今年因逢疫情停辦，日前高雄缺B型血，小英總統就建議發起捐血活動，全國20個英友會，彰化率先在下周三於彰化捐血中心辦捐血。

為鼓勵熱心民眾捐血，陳永昌號召下野準備豐富禮品，當天只要捐250cc，就提供7-11禮卷300元、醫療用口罩50片、洛城大掌櫃麻辣椒香拌麵一袋、紓壓按摩棒及啄木鳥濾掛式咖啡兩包等多樣禮品，若捐500CC則贈2份以此類推，鼓勵民眾踴躍攜伴參加，時間從上午8點到下午5點，一天預計將有200人可完成捐血。