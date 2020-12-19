台中153路公車要跑國道載客數受限 周末下午加開一班次

滿足山城居民乘車需求，台中市153路公車即日起每周六、日下午5時40分，加開由東勢高工發車往高鐵台中站區間車班次。

交通局長葉昭甫表示，台中「雙十公車」優惠政策成功建立大眾運輸搭乘習慣，也讓長距離通學、通勤及偏鄉就診民眾大幅降低交通費用，上路至今廣受好評；假日搭乘大眾運輸前往谷關泡湯民眾也逐漸增加，153路公車下午返回市區時段的運能出現供不應求的情形。

交通局接獲民眾反映需加開班次，積極協調豐原客運，確定即日起每周末下午5時40分加開東勢高工發車往高鐵台中站153路公車班次，每班次平均有超過16人在東勢上車，有效改善假日下午尖峰時段在東勢無法上車的情況。

153路公車是大台中熱門觀光與通勤多功能路線，因須符合行駛國道與無障礙乘車相關規定，載客數常受到限制。

交通局請豐原客運持續增補所需的人車資源，同時要求業者持續加強駕駛員教育訓練，落實乘車號碼牌發放掌控剩餘座位數，避免出現中途請乘客下車的情形發生。

欲瞭解最新公車資訊，可上交通局網站：http://www.traffic.taichung.gov.tw查詢，實際公車班次或停靠站點亦可撥打1999專線或利用「台中公車」APP及台中市即時公車動態系統：http://citybus.taichung.gov.tw避免久候。