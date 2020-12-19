彰化肯納烘焙坊被迫搬遷 急籌款借貸購屋不再漂泊

彰化肯納兒烘焙坊目前承租工作室提供18名身心障礙者工作機會，但房東今年上半年想賣房子，烘焙坊苦尋不到適合搬遷地點，最後決定自籌及貸款買下房子，讓彰化肯納擁有屬於真正的家，但接下來募款面臨艱困考驗，預計需要800萬元償還貸款，仰賴善心人士愛心捐款。

彰化自閉症肯納家長協會2008年成立，提供自閉症者提供自閉症者（又稱肯納兒）及家庭各項服務，現任理事長吳木鴻與妻李麗秋都是秀水高工退休教師，因小兒子是自閉兒，在創會時兩人就投入服務，為了讓孩子有自立機會，2012年設立肯納兒烘焙坊庇護工場，目前在裡面工作的身心障礙者年紀最小19歲、年紀最大約35歲，因有穩定薪資，有人從烘焙坊成立後就待到現在。

吳木鴻表示，肯納兒烘焙坊目前運作穩定，房東過去也很照顧他們，但今年想賣屋，考量到烘焙設備遷移，員工適應等問題，最後以1450萬元買下房屋，除了一半費用由協會、烘焙坊等自籌，還有一半向銀行貸款，起初幾乎所有銀行都不願意貸款，認為「社團法人」團體沒有還款能力，最後貸到款項利息卻高於行情一倍以上，實在是一坡三折。

吳木鴻50歲退休後就全心投入協會服務，他說，身心障礙者父母都擔心孩子離開校園後無處可去，希望有合適友善的環境讓他們有歸屬，目前兒子在秀水作業所輔導與訓練，眼看自己年紀越來越大，有許多擔憂，希望最終可以成立讓肯納兒終老的家園。