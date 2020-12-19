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鮪魚肚不見！中市議員謝志忠3個月完登谷關七雄秀成果

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員謝志忠昨天完成八仙山挑戰，花3個月完登谷關七雄。 圖／台中市議員謝志忠提供
台中市議員謝志忠昨天完成八仙山挑戰，花3個月完登谷關七雄。 圖／台中市議員謝志忠提供

綽號「芒果」的台中市議員謝志忠昨天和朋友一起登頂八仙山，他花3個月完登谷關七雄，完成志霸谷關七雄，鮪魚肚消失，他說都是拜谷關七雄所賜，真是「痛快的爽。」

謝志忠提醒登山者，開始起登，就提醒自己，用心感受自己身體的感覺，按照自己的節奏走，只要不放棄，一步一腳印，一定可以順利完成。

他昨天和朋友挑戰谷關七雄最後一座─八仙山，他說八仙山名列谷關七雄老大，真不是浪得虛名，開始就是陡升，前面2公里的適應調整非常重要，中間段難得有些緩坡，最後1.7公里，一直上一直上，還是一直上，真的是有夠硬。

謝志忠昨和朋友一行24人，兵分9車，從豐原出發到八仙山，大部分是最近登山的戰友，也有第一次投入便是挑戰老大的，更有早已完成七雄，卻特別來陪同芒果完成里程碑，他感謝此行所有好兄弟姐妹；也感謝好友阿善，為他量身打造1件長T：594志霸谷關七雄，讓他穿著更有戰鬥力。

謝志忠記錄自己登谷關七雄過程，9/16東卯山，10/17白毛山，11/3唐麻丹山，11/9屋我尾山，11/17波津加山，11/30馬崙山，12/18八仙山。

3個月時間，完成志霸谷關七雄，謝志忠說毎到一個三角點，就是痛快，每完成一雄，就是爽，終於完成志霸谷關七雄，「真的是痛快的爽，超有榮譽感。」

他說谷關七雄對自己最大的影響，包括肌耐力明顯大幅提升、意志力戰鬥力更堅強、肺活量也是明顯強大、鮪魚肚不見了，還說應該是創10年來，芒果肚新平紀錄。

他以自己經驗整理登山貼心小提醒：

1:登山是快樂又健康，還是呼朋引伴同行，哈拉哈拉上山比較好，盡量避免單攻

2:安全最重要，登山杖、登山背包、登山鞋、頭燈、雨衣、食物、水，通通要備齊

3:感受自己身體的感覺，按照自己的節奏走，切勿貪快

4:Youtube記得先看，可以讓你對山況先有個底

5:Google 大神，隨時幫你掌握天氣狀況

6:記得拍照，否則，回家會後悔

謝志忠表示，根據台中市消防局統計的資料，今年台中的山域事故創十年新高，救援件數達66件，迷途或失聯33件、死亡人數6人，他會在議會正式提出質詢，希望消防局能加強搜救能力，安全防護體系，他說也不能把責任全推給消防局，每一個要登山的人，對自己都要負責任，不要逞強，不要做超過自己能力的事，一定要做好安全準備，才是最重要的。

台中市議員謝志忠昨天完成八仙山挑戰，花3個月完登谷關七雄。 圖／台中市議員謝志忠提供
台中市議員謝志忠昨天完成八仙山挑戰，花3個月完登谷關七雄。 圖／台中市議員謝志忠提供

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