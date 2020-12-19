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潭子戶政打造浪漫童話打卡專區 網路票選有獎可拿
台中市潭子戶政新打造完成浪漫童話打卡專區，新人可拍照，全家人也可來浪漫拍照打卡，潭子戶政所辦理網路票選活動，即日起到明年1月22日截止，參加者有機會獲得好禮。
潭子戶政事務所近日重新規劃拍照打卡專區，以潭子地景特色為設計發想結合綠樹、草皮等元素，和在地農特產品點綴裝飾，營造田園鄉村的清新風格，並結合唯美浪漫童話手繪設計牆，增添拍照幸福感及趣味。
台中市民政局長吳世瑋表示，為了提升婚育率，戶所積極推展人口政策，發揮創意打造溫馨浪漫的結婚拍照打卡區，除讓到戶政所辦理結婚登記的新人，拍照時更加幸福閃耀，並打破民眾對機關嚴肅的刻板印象，讓民眾洽公之餘，也能一感受現場浪漫與甜蜜氛圍。
潭子戶所主任蔡惠祝說明，這次拍照專區特地在入口處裝飾自然系半月拱門，象徵新人走向幸福之門，營造通往幸福的意象，而拍照專區以大型立體故事書為背景，讓拍照新人彷彿置身童話故事中的公主王子，洋溢滿滿幸福感。
民政局說明，潭子區戶政事務所即日起到明年1月22日止辦理「今日我最讚」網路票選活動，歡迎民眾到潭子戶所拍照打卡留念，將最具美感及特色的照片上傳潭子戶所臉書專頁，活動票選得票數最高的前3名作品，將可獲贈精美好禮1份；另前50名上傳照片者，即送參加獎1份。
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