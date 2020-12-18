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台中明年公告地價微漲1.48％ 新光三越15連霸當地王

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市公布2020年公告土地現值，全市公告土地現值平均上漲1.48％，位於台灣大道、惠來路口的台中新光三越15連霸蟬聯地王，每坪約220萬元。圖／台中市地政局提供
台中市公布2020年公告土地現值，全市公告土地現值平均上漲1.48％，位於台灣大道、惠來路口的台中新光三越15連霸蟬聯地王，每坪約220萬元。圖／台中市地政局提供

台中市地價及標準地價評議委員會今天召開2021年公告土地現值評議會，全市公告土地現值平均上漲1.48％，調整後台中市公告土地現值占市價百分比90.34％，位於台灣大道、惠來路口的台中新光三越15連霸蟬聯地王。

台中市地政局長吳存金表示，評議結果除部分新興開發區為了反映投資建設挹注，合理調整明年公告土地現值，其餘行政區多持平或微幅上漲。

2021年台中市地價審議結果，地王仍由西屯區惠國段93地號新光三越百貨公司蟬聯，明年公告土地現值每平方公尺66萬5000元，換算之下，每坪約220萬元，比今年的公告現值每坪又多2萬元。

台中市各行政區中，除北屯區轄內有新興市地重劃區、第14期美和庄、高鐵新市鎮、長春等市地重劃區、捷運文心北屯機廠區段徵收等開發區範圍內土地，公告土地現值調漲7.12％，其餘行政區經作業機關分析實價登錄資訊，市價尚無顯著波動，經評議委員會的專家、學者充分討論後，公告土地現值多為持平或微幅上漲，幅度介於0.05％至1.68％間。

2021年公告土地現值調整結果，中市府在完成行政程序後，依規定明年1月1日辦理公告，屆時民眾可利用地政局及各地政事務所網路查詢。

台中市各行政區除北屯區轄內有新興市地重劃區及區段徵收區，公告土地現值調漲7.12％，其餘行政區經作業機關分析實價登錄資訊，市價尚無顯著波動，圖為北屯機廠周邊重劃區。圖／台中市地政局提供
台中市各行政區除北屯區轄內有新興市地重劃區及區段徵收區，公告土地現值調漲7.12％，其餘行政區經作業機關分析實價登錄資訊，市價尚無顯著波動，圖為北屯機廠周邊重劃區。圖／台中市地政局提供

台中市 開發區 重劃區

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