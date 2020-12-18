彰化社大推生命教育 辦園遊會、壽衣走秀

彰化社大長期推廣社區生命教育，今年開始推動生死教育種子師資課程，12月20日下午2點將在佛光山福山寺美術館中庭舉辦「2020彰化有愛生命教育園遊會」，活動現場各式生命桌遊任民眾玩，包括生命關懷彈珠台、友善有愛戳戳樂、臨終關懷答答樂、生命時光機遊戲、以及愛寵咖桌遊、告別通關桌遊等。

彰化社區大學和生死關懷教育推廣協會共同舉辦「2020彰化有愛生命教育園遊會」，生死關懷教育推廣協會理事長郭慧娟長期在國內推廣正向生死教育，這次以活潑有趣、創新豐富、且具互動式遊戲方式，讓參與民眾從遊戲中思考生命，提醒大家活在當下，關懷身邊人，及時道謝、道愛、道歉和道安，生命才不會留下遺憾。

彰化社區大學主任知超法師表示，彰化社大重視生命教育，不但加強樂齡生命教育，也將生命教育往下紮根，還開辦親子生命教育課程，今年更開始推動生死教育種子師資課程，並計畫推廣到彰化各社區關懷據點。

郭慧娟說，社區樂齡長輩班建立正向的生命觀念，並落實到生命的預囑，包括醫療決定、身後事先預囑，還到台中大雅樹葬區、彰化埔心樹葬區參訪觀摩，並將在明年1月16日在福山寺美術館中庭舉辦生前告別式及穿壽衣走秀，顯示生命教育的重要性。