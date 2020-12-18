南投市綠美橋檢測列危橋 公所封橋禁人車通行

民國87年竣工的南投市綠美橋11月完成檢測，發現有鋼索鬆弛、鋼板鏽蝕等情形，嚴重影響結構安全，判定為危橋，南投市公所今天起封橋，禁止人車通行，後續爭取中央補助維修。

綠美橋是橫跨貓羅溪重要橋梁，不久前完成景觀改善。宜蘭南方澳斷橋事件後，南投縣政府向中央申請新台幣3400萬元，全面檢測吊索式橋梁，綠美橋檢測報告近日出爐並被列為「危橋」，由於結構有安全疑慮，南投市公所公告綠美橋今天起封橋。

縣政府指出，綠美橋管理單位是南投市公所，經檢測列入危橋，後續維修若有需要，縣府將全力協助市公所爭取中央經費整修，也請南投市民勿擅闖通過。

縣府表示，吊索式橋梁檢測包含綠美橋、和社橋、神木大橋、東埔日橋、東埔月橋、清秀橋、產業三號橋、小半天高架橋、東埔蚋橋、集鹿大橋，檢測報告發現綠美橋有吊索鬆脫等問題，縣府除通知管理單位南投市公所，也請公所採取預防措施，避免民眾發生危險。

南投市公所表示，綠美橋檢測發現鋼索鬆弛、鋼索錨頭積水鏽蝕、鋼箱梁內下翼板積水、鋼板鏽蝕嚴重，與原來橋梁正常狀況差異很大，嚴重影響結構安全，工程顧問公司建議全面更換所有鏽蝕零件，粗估約需6000萬元，市公所財源困難，縣府承諾協助向中央爭取經費辦理修復工程。