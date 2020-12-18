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遇疫情精障機構募不易！台中十大伴手禮義賣捐做公益
台中市宏恩醫院醫療體系長期收治精神障礙病友，受新冠肺炎疫情影響，對外募款更加不易。台中市工商發展投資策進會今天拜訪宏恩醫院龍安分院，捐贈十大伴手禮義賣收入與義賣物資共計十萬元，祝福院友歡度耶誕佳節，同時感謝宏恩醫療體系長期關懷精神障礙病友；參與十大伴手禮義賣活動的店家當場捐款，盼能拋磚引玉，引起社會重視，加入關懷行列。
台中市工策會總幹事黃于珊說，十大伴手禮票選活動在本月6日落幕，吸引許多民眾前往市民廣場共襄盛舉，活動現場也舉辦義賣活動，邀請一百家入圍店家提供產品義賣，並將所有義賣收入捐款至台中社福機構，發揮愛心做公益。
今日捐贈儀式，工策會邀請市政顧問邱伯達、宏恩醫院總院長吳子鈞、龍安分院院長沈君傑、特助廖淑芬、執行長劉芬芳、社工師主任左祖順、社工師劉美君及何宜靜到場觀禮。參與義賣活動的伴手禮店家包括丰丹嚴選本舖創辦人陳蓓梅、陳允寶泉食品總經理翁羿琦也共襄盛舉，翁羿琦當場再捐2萬元，邱伯達也捐出5萬元。
工策會說明，十大伴手禮不只推廣台中好禮文化，透過義賣活動鼓勵民眾與店家一同熱心公益，達到回饋社會的正向作用。本次捐贈包括糕餅禮盒、新鮮百香果、茶葉、沖泡式飲品、手工皂、木筷等物資。
宏恩醫院總院長吳子鈞說，宏恩醫療體系長期關懷精神障礙病友，除了龍安分院有184床，社福基金會運作及在彰化縣芳苑鄉買地興建慢性精神障礙病人住宿型療養機構「喜願家園」2017開幕，共150床，目前已有收治145病友，由於對外募款不易，感謝工策會對於宏恩醫院的捐助與肯定，捐贈款項與物資將妥善用於醫院運作，即使在寒冷的冬天，病友也能接收到外界溫暖的關懷。
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