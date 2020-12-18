遇疫情精障機構募不易！台中十大伴手禮義賣捐做公益

台中市宏恩醫院醫療體系長期收治精神障礙病友，受新冠肺炎疫情影響，對外募款更加不易。台中市工商發展投資策進會今天拜訪宏恩醫院龍安分院，捐贈十大伴手禮義賣收入與義賣物資共計十萬元，祝福院友歡度耶誕佳節，同時感謝宏恩醫療體系長期關懷精神障礙病友；參與十大伴手禮義賣活動的店家當場捐款，盼能拋磚引玉，引起社會重視，加入關懷行列。

台中市工策會總幹事黃于珊說，十大伴手禮票選活動在本月6日落幕，吸引許多民眾前往市民廣場共襄盛舉，活動現場也舉辦義賣活動，邀請一百家入圍店家提供產品義賣，並將所有義賣收入捐款至台中社福機構，發揮愛心做公益。

今日捐贈儀式，工策會邀請市政顧問邱伯達、宏恩醫院總院長吳子鈞、龍安分院院長沈君傑、特助廖淑芬、執行長劉芬芳、社工師主任左祖順、社工師劉美君及何宜靜到場觀禮。參與義賣活動的伴手禮店家包括丰丹嚴選本舖創辦人陳蓓梅、陳允寶泉食品總經理翁羿琦也共襄盛舉，翁羿琦當場再捐2萬元，邱伯達也捐出5萬元。

工策會說明，十大伴手禮不只推廣台中好禮文化，透過義賣活動鼓勵民眾與店家一同熱心公益，達到回饋社會的正向作用。本次捐贈包括糕餅禮盒、新鮮百香果、茶葉、沖泡式飲品、手工皂、木筷等物資。