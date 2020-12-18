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挑戰谷關七雄東卯山 香田國小六年級師生腿痠但還要去

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮香田國小六年級小朋友走蜿蜒山路到東卯山頂。圖／香田國小提供
彰化縣二林鎮香田國小六年級小朋友走蜿蜒山路到東卯山頂。圖／香田國小提供

教育部補助偏鄉小校學童登百岳，彰化縣香田國小申請挑戰東卯山，六年級6名小朋友和教師昨天克服15公里Z字蜿延地形，成功攻頂，今天小朋友上課時不時揉捏小腿，「很痠，不過以後有機會再爬山，我們還是會去。」

東卯山是谷關七雄排名第五座山，海拔1690.5公尺，最大的特色是「Z」字蜿蜒地形，攻頂前最後一段路，需要攀爬巨大石頭。發出的前一天，導師孫宏毅不慎扭傷左腳，導師不願因為自己的傷勢影響班級活動，班上6名小朋友自動表明可以分擔導師的背包重量。

香田國小六年級師生昨天從大道院出發，在家長會會長莊榮賢和主任蔡秋雄等志工陪伴下，一路上認識玉山紫金牛與九節木等植物，沿途師生互相激勵打氣，一起完成15公里挑戰，並在山頂上合影留念。

「當我走到一半，腿很痠，不想走了，秋雄主任牽著我的手，鼓勵我堅持下去」學童王家宏今天說，很高興爬上山，如果再去爬山，他一定參加。學童謝芷姍、周宜珊都表示，感謝老師和志工的陪伴，不時提醒她們留意安全，總算到達目的地。

香田國小校長鄭培華說，山野教育凝聚師生感情，教師從中看到孩子堅強克服15公里挑戰的勇氣，教學團隊相信孩子會留下爬山認識台灣生態的美好回憶。

登上東卯山頂，彰化縣二林鎮香田國小六年級師生歡呼。圖／香田國小提供
登上東卯山頂，彰化縣二林鎮香田國小六年級師生歡呼。圖／香田國小提供

教育部 偏鄉

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