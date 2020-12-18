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影／議員賴佳微擋中捷公司報告 主席李榮鴻動怒拍桌

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市議會今天召開「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」第三次會議，民進黨議員賴佳微、何敏誠對專案小組有疑慮，決定退出，藍營議員楊正中說，不要用政治守法說要退出，身為民意代表需要幫市民了解。記者喻文玟／攝影
台中市議會今天召開「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」第三次會議，民進黨議員賴佳微、何敏誠對專案小組有疑慮，決定退出，藍營議員楊正中說，不要用政治守法說要退出，身為民意代表需要幫市民了解。記者喻文玟／攝影

台中市議會今天召開「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組會議」，藍營議員陳政顯、楊正中和無黨籍議員朱元宏、陳廷秀要追查科學真相，但會議過程中突然有藍、綠火花。綠營議員賴佳微遲到半小時，議程討論到一半，賴佳微突然發言，認為沒有討論軸心斷裂問題，讓主席李榮鴻動怒拍桌，指她第二次會議沒有出席，現在在討論上次會議結論。

台中市議會今天召開「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」第三次會議，第二次會議在今年8月9日，當時尚未發生中捷列車軸心斷裂事件。當時會議記錄結論，有五點需在第三次會議報告，包括9列電聯車在台灣組裝、國產零件使用比例；工程進度有無申請展延？原因為何？以及捷運公司進用人員舞弊案，是否有移送檢調單位調查？

今天會議上午10點半開始，民進黨議員賴佳微遲到半小時，當時藍營議員楊正中、陳政顯在了解中捷公司進用人員舞弊案的調查進度，政風處長詹雲曇說明狀況。

賴佳微聽完說，完全沒有討論軸心斷裂問題，現在討論這些有什麼意義？主席李榮鴻說，第二次會議妳沒有出席，現在在討論第二次會議的結論，賴佳微怒嗆：「你怎麼不檢討自己第三次會議，延期了三次的時間，你為什麼延了三次時間...？」

國民黨議員陳政顯聽不下去說，「賴議員，你尊重一下召集人，現在是針對上次會議結論在探討，再往下走，大小聲什麼？小姐，妳有禮貌一點。」李榮鴻說，第二次沒來沒關係，現在要先把第二次結論討論完，妳要發表其他意見再說，要按照程序來。

但賴佳微不斷插話，李榮鴻怒拍桌：「不按照程序來，妳再吵。」賴佳微說：「第三次會議改了三次時間，一直在計較議員第二次沒來，很好笑欸！」

國民黨議員楊正中說，第二次會議有一些結論要交通局和中捷公司提出說明，這是上一次開會的結論有五項決議，必須先討論完才能進行第三次會議，這五項沒說完，大家怎麼把問題往下討論？怎麼會東拉一個、西扯一個？

等到第二次會議的五項決議談完，賴佳微又有意見，認為中捷出包了，這個專案小組已無作用，她要退出專案小組。同當議員何敏誠說，專案小組監督不週，全部問題直接在開臨時會時討論，「專案小組乾脆自我了解，結束。」

國民黨議員楊正中說，所有中捷問題，都需要科學一一論證，不要用政治手法，說要退出、做任何其他的事，期待中捷公司和交通局給市民完整說明，市民要的是「安全的捷運」，這是政府的責任，身為民意代表，需要去了解，給人民交代。

台中市議會今天召開「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」第三次會議，民進黨議員賴佳微、何敏誠對專案小組有疑慮，決定退出。記者喻文玟／攝影
台中市議會今天召開「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」第三次會議，民進黨議員賴佳微、何敏誠對專案小組有疑慮，決定退出。記者喻文玟／攝影

中捷 捷運 國民黨

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