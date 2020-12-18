聽新聞
test
0:00 / 0:00
公益社團送愛 溫馨洋溢二林喜樂保育院
再過一周就是西洋耶誕節，彰化縣富偉獅子會、富偉科技集團今天到彰化縣喜樂保育院，會員裝扮成聖誕老人參加喜樂歌唱擂台秀、擺設11個美食攤，一起和慢飛天使提早歡度佳節，分送幸福共享溫暖。
彰化縣富偉獅子會、富偉科技集團合辦「2020喜樂愛你愛你聖誕嘉年華會」，富偉獅子會創辦人富偉科技集團總裁蕭文龍，也是國際獅子會300-C3區前總監，今天和富偉獅子會會長沈添水帶領50位會員到喜樂保育院，院生表演歌舞歡迎佳賓。
重度腦性麻痺的喜樂憨兒梁姓院生獻唱詩歌「凡事來祈禱」，雖然咬字不清，但用盡全身力氣唱歌，讓來賓感受他唱出生命之美。身障院生「阿甄」視力不佳，但獻唱「歌頌耶穌」時充滿節奏感，還配合音符跳舞，百分之百融入詩歌。每一名參賽院生都很賣力，評審老師費了一番時間思考打分數。
富偉獅子會為喜樂憨兒預備耶誕午餐，從壽司到烤乳豬，甜品有杯子蛋糕和馬卡龍等美食，獅子會會員親自餵食院生或推輪椅直送他各攤位取餐，活動會場充滿溫馨與感動。
富偉獅子會創辦人富偉集團總裁蕭文龍致詞說，富偉獅子會積極參與社會公益，今天帶領會員到喜樂保育院，分享喜樂平安。喜樂保育院院長林玉嫦表示，富偉獅子會以行動創造喜樂慢飛天使美好聖誕回憶，用心的陪伴與服務，喜樂院生會記得獅子會永不止息的愛。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言