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公益社團送愛 溫馨洋溢二林喜樂保育院

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
富偉獅子會會員餵喜樂保育院腦性麻痺院生進食。圖／喜樂提供
富偉獅子會會員餵喜樂保育院腦性麻痺院生進食。圖／喜樂提供

再過一周就是西洋耶誕節，彰化縣富偉獅子會、富偉科技集團今天到彰化縣喜樂保育院，會員裝扮成聖誕老人參加喜樂歌唱擂台秀、擺設11個美食攤，一起和慢飛天使提早歡度佳節，分送幸福共享溫暖。

彰化縣富偉獅子會、富偉科技集團合辦「2020喜樂愛你愛你聖誕嘉年華會」，富偉獅子會創辦人富偉科技集團總裁蕭文龍，也是國際獅子會300-C3區前總監，今天和富偉獅子會會長沈添水帶領50位會員到喜樂保育院，院生表演歌舞歡迎佳賓。

重度腦性麻痺的喜樂憨兒梁姓院生獻唱詩歌「凡事來祈禱」，雖然咬字不清，但用盡全身力氣唱歌，讓來賓感受他唱出生命之美。身障院生「阿甄」視力不佳，但獻唱「歌頌耶穌」時充滿節奏感，還配合音符跳舞，百分之百融入詩歌。每一名參賽院生都很賣力，評審老師費了一番時間思考打分數。

富偉獅子會為喜樂憨兒預備耶誕午餐，從壽司到烤乳豬，甜品有杯子蛋糕和馬卡龍等美食，獅子會會員親自餵食院生或推輪椅直送他各攤位取餐，活動會場充滿溫馨與感動。

富偉獅子會創辦人富偉集團總裁蕭文龍致詞說，富偉獅子會積極參與社會公益，今天帶領會員到喜樂保育院，分享喜樂平安。喜樂保育院院長林玉嫦表示，富偉獅子會以行動創造喜樂慢飛天使美好聖誕回憶，用心的陪伴與服務，喜樂院生會記得獅子會永不止息的愛。

富偉獅子會會員帶領喜樂保育院腦性麻痺院生唱歌。圖／喜樂提供
富偉獅子會會員帶領喜樂保育院腦性麻痺院生唱歌。圖／喜樂提供

耶穌

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