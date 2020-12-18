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大甲大安沿海風沙嚴重影響民眾 市議員李榮鴻爭取改善
台中市大甲區、大安區沿海每到秋冬東北季風盛行，嚴重影響附近民眾生活，建築物和農作物受到損害，海砂被吹進航道也是常態，台中市議員李榮鴻多次在議會提案於西部海岸植林，台中市農業局長蔡精強與三河局、林務局等相關單位今天現場勘查，規劃種植計畫。
議員李榮鴻日特助李文傑今天在現場勘查表示，大甲區松柏漁港北側植林已漸有成效，成功阻攔風砂於北側，他要求農業局增加種植面積及補植，並請林務局將大安區海水浴場南側風車處補植，也建議水利局能規畫施作沙腸袋，沿大安區海岸也能種植防風林，希望相關單位都能在明年度作業完成。
農業局長蔡精強表示，海岸植林最重要的就是灌溉及固地，未來將規劃蓄水塔及管線供海岸造林使用，固地可種植馬鞍藤，也會與三河局協調用地並請林務局協助提供防風樹種，農業局要求承包商負起維養及保固之責，讓樹苗能夠好好成長起到防風沙之效益。
李文傑表示，每年編列預算清淤很浪費，他建議市府及相關單位盡速種植防風林建立自然屏障，減輕風飛沙對民眾的侵擾，也感謝林務局及農業局大力支持此計畫，希望在明年能夠儘速進場植栽。
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