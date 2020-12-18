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影／南投地標綠美橋5月才恢復通車 又成危橋將封閉1年

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市綠美橋5月才恢復通車，未料檢測後發現鋼索鏽蝕成了危橋，市公所今天再度封橋禁止通行。記者江良誠／攝影
南投市綠美橋5月才恢復通車，未料檢測後發現鋼索鏽蝕成了危橋，市公所今天再度封橋禁止通行。記者江良誠／攝影

南投市地標綠美橋今年5月才恢復通車，未料縣政府橋梁安全檢測，發現綠美橋鋼索和接頭因長期雨水侵蝕鏽蝕，安全性堪慮。南投市公所今天和工程顧問公司重新會勘，認為綠美橋必須全面抽換鋼索，今天下午將封閉綠美橋、禁止通行，修復工程可能長達一年，才會恢復通行。

南投市民聽到綠美橋又要封閉，唉聲連連。住在軍功里的賴姓阿嬤說，綠美橋禁止汽車通行，是東山、軍功里居民到市區便道，尤其是老人和通勤小學生更是如此，去年綠美橋因為景觀改造封閉，居民和學生得走車流量大的軍功橋到市區，和汽車爭道相當危險，好不容易等到5月才恢復通車，沒想到才幾個月又封閉，讓居民得忍受1年的交通黑暗期。

南投縣政府去年執行前瞻計畫整建綠美橋，改善橋體結構、人行步道並生態解說空間、人行階梯與燈光照明等，將較重的橋體護欄改成輕量鋼材構造，希望延長橋梁使用年限。

不過， 因南方澳鋼索橋斷裂，縣政府向中央申請3400萬元，針對吊索式橋梁進行全面檢測。卻發現綠美橋吊索鬆脫鏽蝕等問題，安全堪慮，縣府通知主管的南投市公所採取預防措施，避免民眾發生危險。

南投市公所今天上午會同工程顧問公司勘驗，因為綠美橋鋼索外面還有一層塑膠包覆，原本是避免鏽蝕，但長期下來雨水滲入塑膠套內，導致鋼索連接釦頭鏽蝕嚴重，部分鋼索也鬆脫，為確保安全，市公所決定立刻封閉，禁止人車通行。

市公所表示，綠美橋橋齡已23年，也到了鋼索更換年限，這次鋼索鏽蝕嚴重將全部抽換，工程至少需要9個月，加上檢測、發包等程序，可能要1年以上才能完工，經費初估高達6千萬元，縣府會在封橋後，進行更進一步的檢測，並設法籌措經費修復綠美橋，盡快恢復通車，這段期間造成交通不便，也請民眾諒解。南投縣政府也表示，綠美橋後續橋梁維修，縣府將全力協助，爭取中央經費整修。

綠美橋鋼索外面包覆塑膠保護鋼索，未料雨水長期浸泡，導致鋼索和連接處鏽蝕嚴重。記者江良誠／攝影
綠美橋鋼索外面包覆塑膠保護鋼索，未料雨水長期浸泡，導致鋼索和連接處鏽蝕嚴重。記者江良誠／攝影
綠美橋鋼索外面包覆塑膠保護鋼索，未料雨水長期浸泡，導致鋼索和連接處鏽蝕嚴重。記者江良誠／攝影
綠美橋鋼索外面包覆塑膠保護鋼索，未料雨水長期浸泡，導致鋼索和連接處鏽蝕嚴重。記者江良誠／攝影

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