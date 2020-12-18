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全國海外青年班聯合畢典 15校畢業生今展現學習成果

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
全國海青班今天聯合畢典，僑委會委員長童振源致詞。圖／弘光科大提供
全國海青班今天聯合畢典，僑委會委員長童振源致詞。圖／弘光科大提供

僑務委員會為協助華裔青年返臺學習專業技術，開辦海外青年技術訓練班，今年第38期，今天在台中弘光科技大學舉辦「海青之光」全國聯合畢業典禮暨成果展，全國15所大學海青班畢業生齊聚，用靜態展示、動態演出將到台灣學習兩年的成果展現出來。

僑委會委員長童振源、副委員長呂元榮、秘書王文雯等人今天參加聯合畢業典禮，童振源致詞表示，我國從1963年起成立海青班，協助訓練華裔青年培養一技之長，讓他們返回僑居地能夠貢獻所學，一展長才，今年總共有762名畢業生，有的學生畢業後打算返國創業，有的則選擇留在台灣繼續升學，他期勉畢業生都能發揮所學，勇敢逐夢。

第38期海青班有弘光科技大學、文化大學、銘傳大學、龍華科技大學、東南科技大學、敏實科技大學、元培醫事科技大學、中華大學、逢甲大學、靜宜大學、大葉大學、南開科技大學、建國科技大學、環球科技大學、屏東科技大學共15所學校開辦，學生來自馬來西亞、印尼、日本等10國，設有烘焙、餐飲廚藝、美容化妝品應用、美髮造型設計、數位媒體與網頁設計等26科別。

弘光科大副校長張聰民代表15所學校致詞，同時恭喜畢業生，他指出，弘光首次辦理全國聯合畢業典禮，50多年來，海青班培育無數優秀人才，弘光從第27期開始辦理，至今已培育813名畢業生，海青班畢業後繼續留下來念大學的食科系學生黃莉婷，參加統一盃烘焙賽獲得評審團大獎，校友王輝駿回國創辦旅遊策劃公司以及開餐廳，是畢業生們可以學習的好榜樣。

受到新冠肺炎疫情影響，許多身在海外的家長們今天無法到場觀禮，海青班聯合畢業典禮上，特別安排現場直播，讓畢業生的親朋好友透過網路參與。就讀美容化妝品應用科的蔡佳恩說，在馬來西亞念商科，因為喜歡化妝才來台念相關科別，她沒有參加過畢業典禮，所以特別期待這次的畢典，「父母受疫情影響不能來台，希望他們透過網路參與我求學階段第一場的畢業典禮。」

讀弘光科大海青班餐飲廚藝科的學生田家榮代表畢業生致詞。他說，在馬來西亞學文科，沒接觸過餐飲，在馬來西亞留臺同學會推薦，與家人支持下跨海讀餐飲廚藝科，從零開始學，奠定基礎，對餐旅很有興趣，海青班畢業後要繼續升學念餐旅管理系，「感謝海青班老師這兩年的照顧，如果沒有師長帶領可能找不到方向，學習技術後對自己未來方向更確定。」

全國海青班今天聯合畢典，弘光科大熱舞社開場表演。圖／弘光科大提供
全國海青班今天聯合畢典，弘光科大熱舞社開場表演。圖／弘光科大提供

馬來西亞 青年

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