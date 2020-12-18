彰化退休國小校長跨足液晶顯示器產業 降低成本回饋消費者

彰化縣埔心鄉舊館國小退休校長朱治華7年前退休，幫哥哥經營液晶顯示器組裝工程，今年完成「一條龍」產銷模式並成立創達科技公司，今天起工廠開放展示大尺寸4K聯網液晶顯示器，價格比市售同規格產品便宜一半，吸引許多地方人士參觀。

目前最大尺寸是85吋4K聯網液晶顯示器，存貨最少，其餘尺寸供貨充足，原因竟是中國大陸大量採買85吋4K聯網液晶顯示器當作學校的教學工具，代替黑板和小尺寸液晶顯示器；朱治華說，平價大尺寸液晶顯示器的時代來臨，不僅用在娛樂，也適用在教學。

創達科技工廠展示85吋、75吋、65吋到55吋的4K聯網液晶顯示器，85吋不含安裝費，每部最高4萬5000元，55吋不含安裝費僅1萬1000元，如果不聯網只要9000元，地方人士都好奇為何價差高達一倍。

朱治華表示，他和哥哥的工廠是國內面板大廠代理廠，直接進料組裝，有維修團隊，產品直銷，從進料、組裝、維修、銷售「一條龍」，節省委外代售和維修的成本反映在消費端，顧客可以買到高品質的液晶顯示器，可媲美日系產品。

朱治華擔任舊館國小校長期間，負責帶領國民教育輔導團自然科學學習領域輔導小組推動科學教育，因他哥哥需要可信賴的人手，7年前朱治華年滿50歲，申請退休，到哥哥的工廠上班。

「從教育領域跳槽科技，我學習了兩年。」朱治華說，摸熟液晶顯示器組裝的技術，跟著面板大廠的腳步進階到大尺寸產品，消費者只要客廳和臥室夠大，換大尺寸液晶顯示器的意願相當高，今年初他和一群同業談到台灣網路發達，於是激發靈感「為何不把利潤回饋給消費者？」

創達科技工廠除了展示大面板液晶顯示器，另陳列「福利品」；朱治華說，很多消費者淘汰50吋以下的液晶顯示器，換裝新品，汰換的物件有七、八成新，暇疵很少，員工運回來加以維修後仍然可用，就以低價廉售，顧客可當作備用品。