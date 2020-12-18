影／市長證實！彰化一線天秘境遭破壞 宣布暫時關閉

近來在網路上爆紅的彰化市秘境「一線天」，因觀光遊客絡繹不絕，亂象叢生，彰化市長林世賢今天宣布暫時關閉，等到停車場、廁所設施完成，以及木棧道等區域完成整修後再對外開放，預計最快要到明年6月。

一線天位在彰化市桃源街接龍涎北路的最內側，順著龍涎北路底木棧道指標方向，進入原始林恍如隔世，兩側高聳壁面越來越窄，沿著路徑急窄進入寬度只能容納一人鑽過的「一線天」，為砂礫岩沉積受雨水侵蝕切割而成，來回路程約要1小時，也可一路走到賞鷹平台，成為許多人探訪的秘境。

今年國旅爆紅，又有網紅近日到一線天拍照並貼上社群，吸引各地民眾探訪，讓原本負責維護環境的桃源社區一時難以負荷，桃源社區理事長曾福生說，過去每兩周都有志工進入整理打掃環境，原本希望各項設施完成再開放民眾參觀，沒想到突然湧進那麼多旅客，實在錯愕，現在周末一天都有200到300名遊客，除了步道亂丟垃圾外，也在社區內巷道亂停車，希望封閉後準備好再重新開放，之後會限制人數，並透過導覽讓遊客更了解在地。

一線天步道沿途可見砂岩壁牆上有新舊刻劃圖案及名字，牆面也有遭人用手觸摸以至於呈現凹槽的景象，林世賢12月初也到現場直播，直呼「可惡」，林世賢今表示，一線天步道屬於林務局用地，由住戶承租，先前公所想針對步道整修上網招標，但因未能取得所有承租戶同意而沒能進一步整理。