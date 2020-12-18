彰化一線天登山步道封閉整修 最快110年6月開放

彰化一線天登山步道因網紅介紹遊客暴增，有人在峽谷山壁刻字以及亂丟垃圾。彰化市長林世賢說，一線天登山步道從即日起封閉整修，增設告示牌等設施，最快明年6月重新開放。

根據彰化市公所的網站資料，位於彰化縣彰化市桃源社區的一線天登山步道，原本為北勢坑的河道，上方為樹林，最窄處峽谷僅容1人通過，也記錄了萬年前溪流侵蝕、地殼變動的痕跡，因此被稱為一線天。

一線天登山步道因網紅拍影片介紹成為知名景點，彰化市桃源社區發展協會理事長曾福生接受媒體聯訪時說，以前只有社區居民以及附近居民來一線天登山步道健行踏青，景點經網紅介紹後，週六及週日都有200到300名遊客到訪，除了在步道亂丟垃圾之外，也在社區內巷道亂停車，居民們苦不堪言。

曾福生指出，一線天曾是河谷，他們也發現有遊客在峽谷山壁刻字，破壞珍貴的自然景觀，社區和彰化市公所協調後，決定自即日起關閉一線天登山步道。

彰化市長林世賢接受媒體聯訪時則表示，一線天原本是很好的大自然教室，沒想到卻因過多人潮破壞自然景觀，也對社區居民生活帶來困擾，市公所已經向交通部觀光局參山國家風景區管理處提出計畫，重新整修一線天登山步道。

林世賢說，市公所已規劃除整修步道破損的部分外，也會增設導覽解說牌以及告示牌，提醒民眾不要破壞珍貴的大自然景觀，也會在沿線設涼亭，方便民眾休憩，一線天登山步道最快明年6月就能重新開放。