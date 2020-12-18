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梧棲中正國小參訪派出所 小朋友：警察就在隔壁好安全

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區中正國小學生昨參訪安寧派出所，學校就在派出所隔壁。圖／警方提供
台中市梧棲區中正國小學生昨參訪安寧派出所，學校就在派出所隔壁。圖／警方提供

台中市梧棲區中正國小為讓學生能了解警察工作內容及辛勞，昨天安排「參訪社區警察局」課程，學生們到清水警分局安寧派出所參訪，小朋友好奇專注聽講警用裝備介紹，有小朋友向員警說：「學校的鄰居就是派出所，讓我們感覺好安全」。

昨天由學校老師帶224位小朋友，分組抵達清水警分局安寧派出所，派出所就在學校隔壁，學生看見警察展示執勤使用的警用裝備、車輛，好奇的爭先詢問各種設備的用途。

安寧派出所長王凱政帶領所內員警，為參訪的小朋友們分組解說裝備的功能，藉機宣導交通安全注意事項，活動中結合有獎問答，吸引小朋友們認真聽講，也讓學生能快樂學習相關概念及自我防衛方法，達到犯罪預防效果，解說完後讓小朋友們近距離著警用裝備，體驗警察平日工作的辛勞，中正國小學生分別獻上感謝卡片，感謝警方維持社會安全的辛勞；活動中有小朋友對員警說，學校鄰居就是派出所，讓他們感覺好安全。

所長王凱政表示，希望藉由警方宣導解說，讓小朋友對警察工作有進一步的認識，也知道如何遠離危險、保護自己，必要時向警察機關尋求援助。

台中市梧棲區中正國小學生昨參訪安寧派出所，學校就在派出所隔壁。圖／警方提供
台中市梧棲區中正國小學生昨參訪安寧派出所，學校就在派出所隔壁。圖／警方提供

警察 梧棲

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