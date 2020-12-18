影／foodpanda和大甲鎮瀾宫聯名交通平安符過火 將送外送員

全台最大即時外送平台foodpanda，今天和大甲鎮瀾宮合作，打造「聯名交通平安符」，今天由鎮瀾宫董事長顏清標和foodpanda台灣董事總經理方俊強帶領foodpanda團隊，在大甲媽祖神像前上香祈福，預計明年一月中旬送到全國各地，農曆過年前上萬名foodpanda外送員都可收到平安符。

今天的媽祖上香祈福典禮由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤，和foodpanda團隊向媽祖上香，為全台外送員祈求行車平安，祈求媽祖保庇，現場將「聯名交通平安符」進行過火加持。

foodpanda台灣董事總經理方俊強表示，希望外送員騎車外送時都能平安，除了安排教育訓練，讓每位外送員外送時小心騎車，實質訓練外，也希望每位外送員能配戴媽祖平安符，安全且安心；顏清標說，他媳婦常叫外送，外送很方便，使用的人多，外送服務的時代已來臨，他說foodpanda服務很好，今天和鎮瀾宫配合，有媽祖加持，讓每位外送員外送時行車安全，他強調外送「不要趕」。

foodpanda表示， 該公司長期以來推動保障外送夥伴道路交通安全，近年來在線上線下均有宣導及定期道路安全駕駛等教育訓練。 foodpanda 更領先業界，率先為外送夥伴投保全時段意外團體保險，今年12月1日起，更提高外送夥伴全時段人身意外團體保險的投保金額至300萬，從夥伴加入foodpanda的第一天即享有此保障。